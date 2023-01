PC : Le recul des ventes tire les prix vers le bas

C’est le moment des bonnes affaires, pour les entreprises souhaitant renouveler leurs postes de travail : la baisse significative de la demande tire les prix vers le bas.

Les livraisons mondiales d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables ont chuté de 28,1 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre de 2022, a indiqué IDC cette semaine. Pour l’ensemble de l’année écoulée, les livraisons ont reculé de 16,5 % par rapport à 2021.

Les prix de vente moyens des PC ont chuté, les fabricants ayant consenti des rabais pour relancer les ventes, a déclaré Jitesh Ubrani, analyste chez IDC. « La principale raison pour laquelle nous avons vu des remises ces derniers mois est que de nombreux canaux et fournisseurs sont assis sur des stocks excédentaires en raison du ralentissement de la demande ».

Le cabinet d'analystes est toujours en train de collecter des données. Il ne saura donc pas de combien les prix ont baissé avant le mois prochain, explique Jitesh Ubrani.

Les fournisseurs de PC ne sont plus confrontés aux pénuries de composants, a ajouté l’analyste. Intel a récemment annoncé qu'il prévoyait d'augmenter ses prix, mais cela n'aura pas beaucoup d'impact à court terme car les fabricants ont acheté les puces à l'avance pour contrôler les coûts.

La saturation du marché a largement contribué à la chute à deux chiffres des livraisons en 2022. Les entreprises et les consommateurs ont acheté des PC au début de la pandémie, en 2020 et 2021, pour pouvoir travailler et apprendre à domicile.

De plus, les consommateurs avaient plus d'argent disponible car ils ne pouvaient pas voyager ni sortir. En 2020 et 2021, les livraisons de PC avaient augmenté de 13,6 % et 15,1 %, respectivement, selon IDC.

« Par conséquent, ils ont dépensé plus pour les PC, et la densité de PC par foyer a augmenté », a déclaré Jitesh Ubrani. « Mais aujourd'hui, le marché se remet du pic de la pandémie ».

IDC prévoit que le marché mondial des PC renouera avec la croissance en 2024. Le cabinet d'analystes s'attend à ce que les entreprises se débarrassent des vieux PC fonctionnant encore sous Windows 10. Microsoft prévoit d’arrêter de supporter ce système d'exploitation à partir du 14 octobre 2025.