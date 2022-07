Le boom pandémique passé, les livraisons de PC s'effondrent

La baisse plus importante que prévu des livraisons de PC dans le monde marque la fin du boom engendré par le début de la pandémie.

Au second trimestre, les livraisons d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ont reculé de 15,3 % sur un an, selon le cabinet d'études IDC.

Après deux années de croissance, il s'agit du deuxième trimestre consécutif de baisse pour le marché des ordinateurs personnels. Selon les observateurs du secteur, la baisse de la demande des entreprises est l'un des facteurs qui ont contribué à ce fort recul. « Dans l'ensemble, le boom des PC de l'ère COVID est arrivé à son terme », estime ainsi Jitesh Ubrani, analyste chez IDC.

Les constructeurs ont livré moins de 80 millions de PC pour la première fois en sept trimestres, se contentant de 71,3 millions d’unité, soit moins que les 80,5 millions du trimestre précédent. Malgré cette baisse, le marché reste au-dessus de ses chiffres d'avant le début de la pandémie. Au deuxième trimestre 2019, les constructeurs avaient livré 65,1 millions de PC.

Les craintes de récession ont affaibli la demande de PC, les entreprises et les consommateurs se serrant la ceinture, analyse Jitesh Ubrani. Un rapport du ministère américain du Commerce a indiqué que les dépenses des ménages ont enregistré leur croissance la plus faible de l’année au mois de mai.

La demande de PC des entreprises n'a pas chuté aussi brutalement. Néanmoins, certaines entreprises ont retardé leurs achats en raison de l'incertitude économique, estime Jitesh Ubrani.

D'autres entreprises recherchent des ordinateurs moins coûteux plutôt que des systèmes performants et faciles à administrer qui coûtent plus cher, observe de son côté Mark Bowker, analyste chez Enterprise Strategy Group (ESG, groupe TechTarget).

Une enquête menée par ESG auprès de 378 acheteurs informatiques d'entreprise a montré que seuls 21 % d'entre eux accordaient la priorité au faible coût. Mais Mark Bowker s'attend à ce que ce pourcentage augmente de manière significative, et IDC a fait état d'une demande saine pour les PC Windows dans la fourchette basse-moyenne.

La saturation du marché joue également, au même titre que les inquiétudes économiques, estime pour sa part Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner. De nombreuses entreprises ayant besoin d'ordinateurs portables pour le travail à distance et le travail hybride les ont déjà achetés. Par conséquent, la demande des entreprises va diminuer jusqu'à ce qu'elles aient besoin de remplacer les machines qu'elles ont achetés plus tôt dans la pandémie. Selon Mikako Kitagawa, ce cycle de renouvellement ne devrait pas commencer avant 2024.

Les problèmes de chaîne logistique ont également fait des ravages au second trimestre. La Chine a fermé des dizaines de villes au printemps, ce qui a perturbé la production locale. De plus, de nombreux constructeurs de PC ont renoncé à leurs ventes lorsqu'ils ont cessé de faire des affaires en Russie après l'invasion de l'Ukraine.

La Chine a rouvert ses villes, mais les experts ne pensent pas que cela suffise à modifier la tendance actuelle du marché des PC. IDC s'attend à ce que le déclin se poursuive pour le reste de l'année.

Les trois principaux fabricants de PC sont restés les mêmes qu'au trimestre dernier, selon IDC. Lenovo a gagné des parts de marché, à 24,6 % des livraisons contre 23,7 % en 2021. HP et Dell détenaient respectivement 18,9 % et 18,5 % du marché. Acer était quatrième, avec une part de 6,9 %.

Apple a quant à lui souffert de la situation en Chine et perdu sa quatrième place en raison d'une baisse de sa production, selon IDC. La firme à la pomme est tombée à égalité avec Asus en cinquième position, avec environ 6,7 % du marché. Apple rebondira probablement au cours du second semestre de 2022, selon IDC.