Ce que le nouvel investissement de Microsoft dans OpenAI signifie pour Google

Après des semaines d’anticipation, Microsoft a confirmé lundi qu'il prévoyait un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, la startup derrière ChatGPT et Dall-E 2. Cette décision met la pression sur le géant spécialiste des moteurs de recherche, Google.

Microsoft a initialement établi un partenariat avec l’institut de recherche en 2019, lorsqu'elle a investi 1 milliard de dollars. Elle a ensuite obtenu les droits exclusifs sur le modèle de langage fondamental GPT-3 d'OpenAI en 2021. Le New York Times a rapporté que le nouvel investissement de Microsoft, révélé quelques jours après que le géant de la technologie a licencié 10 000 employés, sera de 10 milliards de dollars.

Microsoft a déclaré qu'avec ce partenariat, il intensifiera le développement et le déploiement de systèmes de supercalculateurs spécialisés afin d'accélérer la R&D d’OpenAI qui, pour l’instant, demeure indépendant.

Le fournisseur prévoit également d'infuser les nouveaux modèles de la startup dans ses produits grand public et d'entreprise. En attendant, il a lancé les services Azure OpenAI qui permettent aux entreprises d'utiliser les technologies de la startup pour enrichir leurs applications. Enfin, Microsoft prévoit d'alimenter toutes les charges de travail d'OpenAI dans la recherche, les produits et les services API.

Depuis qu'OpenAI a présenté en novembre ChatGPT, une application reposant sur un modèle NLG capable de rédiger des essais universitaires, du code, de répondre à un nombre considérable de questions avec des réponses en apparence bien informées, la popularité du système dans le monde entier a grimpé en flèche, même si des inquiétudes ont été exprimées quant à sa précision et à sa capacité à encourager le plagiat.

Microsoft s'engage dans l'IA

Malgré les informations du New York Times et d'autres médias citant le chiffre de 10 milliards de dollars, un porte-parole de Microsoft n'a pas confirmé l'information auprès de Techtarget [propriétaire du MagIT]. « Nous ne divulguons pas les détails financiers et les conditions de l'accord et nous ne partageons pas d'autres détails sur ce partenariat étendu », a-t-il déclaré.

Peu importe le contexte, à savoir un rétrécissement forcé des effectifs en interne, chez Google et Amazon, Microsoft veut marteler son message, selon les observateurs du secteur.

« Microsoft veut que tout le monde sache qu'il est fortement impliqué dans l'IA de pointe », avance la PDG de Nemertes et analyste, Johna Till Johnson.

En outre, l'investissement de Microsoft dans OpenAI permet également au géant de la technologie de prendre son temps pour développer des capacités d'IA et de ne pas avoir à subir autant de pression pour rentabiliser rapidement ses produits et services, ajoute Will McKeon-White, analyste chez Forrester.

Ainsi, au lieu d'essayer de déterminer quels domaines de l'IA nécessitent le plus de développement ou de repérer les technologies les plus rentables, Microsoft laissera OpenAI à la tête des activités de recherche, selon l'analyste de Forrester.

« Le fait de pouvoir s'appuyer sur une organisation tierce neutre, par laquelle tout cela passe, est une bonne chose et il est logique de continuer à la financer », assure Will McKeon-White.