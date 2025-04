Agents IA : les frameworks open source s’adaptent (doucement) aux infrastructures IT

Deux projets open source ont été lancés en mars pour renforcer la résilience opérationnelle des frameworks d’agents d’intelligence artificielle.

L’IA agentique n’en est qu’à ses débuts, mais au fur et à mesure que la technologie se développe, ces frameworks ont été créés par des éditeurs et des contributeurs de la communauté open source pour régir la façon dont les groupes d’agents communiquent. Parmi les frameworks d’agents d’IA les plus connus à ce jour, citons Microsoft AutoGen, LangChain et CrewAI.

Selon Steve Deng, analyste chez Gartner, les nouveaux projets – Kagent, dirigé par Solo.io, spécialiste du service mesh, et Dapr Agents, créé par la communauté d’orchestration de microservices Dapr – s’attaquent à l’enjeu de la déconnexion entre les premiers essaims d’agents et l’infrastructure IT sous-jacente.

« Il existe une variété de plateformes différentes [et] elles n’interagissent pas nécessairement entre elles, du moins pour l’instant », clarifie Steve Deng. « Elles sont toutes autonomes dans leur propre petit monde, leurs propres temps d’exécution, et fonctionnent généralement bien au sein de leur propre plateforme native, mais elles n’ont pas tendance à s’interconnecter correctement ».

« Quiconque peut fournir des frameworks et une cohérence pour aider les entreprises à accélérer ces déploiements et ensuite résoudre cette complexité d’accès aux LLM… est une bonne chose », avance Paul Nicholson.

« Nous pensons que le runtime de conteneur et la nature déclarative de Kubernetes permettent aux utilisateurs d’exécuter Kagent facilement partout où Kubernetes est pris en charge », estime-t-elle. « Dans Kubernetes, il suffit de configurer l’autoscaling , les répliques de pods et les tentatives pour augmenter la résilience d’un agent. »

Kagent, publié le 17 mars, se compose d’agents, d’une API déclarative et d’un contrôleur basé sur la version 0.4 d’AutoGen de Microsoft, ainsi que des plugins préintégrés basés sur le protocole open source Model Context Protocol d’Anthropic. Au moment du lancement, des plugins étaient disponibles pour Argo, Helm, Istio, Kubernetes , Prometheus et une base de connaissances d’experts natifs du cloud.

Les agents enrichissent Dapr Workflow

Entre-temps, un projet CNCF a lancé ce mois-ci son propre framework d’agents IA. Celui-ci présente d’importants recoupements avec AutoGen. Le 12 mars, le projet d’orchestration de microservices Dapr a lancé Dapr Agents. Celui-ci est basé sur une extension de son outil Dapr Workflow créé à l’origine par un chercheur en sécurité de Microsoft.

Lorsque Roberto Rodriguez, aujourd’hui mainteneur principal de Dapr Agents et ex-employé Microsoft, a créé l’extension de Dapr Workflow, AutoGen en était à la version 0.2. Cette version était limitée à un seul environnement et n’était pas destinée à être utilisée en production.

Roberto Rodriguez avait besoin de quelque chose de plus robuste pour aider à la chasse aux menaces. À l’époque, AutoGen se concentrait sur une approche de « conversation de groupe » pour la coordination des agents d’IA plutôt que sur une série d’étapes ordonnées. M. Rodriguez souhaitait mieux contrôler l’ordre dans lequel le système exécutait les tâches. Il a commencé à écrire sa propre librairie Python pour cela, mais il a découvert Dapr Workflow et s’est rendu compte qu’il contenait déjà un cadre pour orchestrer des microservices, y compris des fonctions intégrées d’observabilité et de résilience.

« Dapr a fait ses preuves et a prouvé qu’il pouvait s’adapter », a assuré M. Rodriguez lors d’une réunion hebdomadaire de la communauté Dapr, le 19 mars. « Pour être honnête, la plupart des [frameworks d’agents IA] biens connus sont excellents pour faire des démonstrations. Ils sont incroyables lorsqu’ils vous montrent tout ce qui se passe sur un seul écran, mais si vous voulez découpler tout cela et également être en mesure d’échanger des composants du système agentique avec différents fournisseurs de cloud et différentes bases de données, c’est une autre paire de manches ».

Dapr Workflow, publié en 2024, a ajouté l’orchestration de microservices au cadre d’application distribué, qui a également été créé à l’origine chez Microsoft en 2019 et donné à la CNCF en 2021. Dapr connecte les applications à d’autres éléments d’un environnement IT, tels que les outils de mise en cache et de pipeline de données, par le biais d’un ensemble d’API standard. Workflow ajoute la possibilité de configurer comment et dans quel ordre les workflows de microservices sont exécutés.

Selon Roberto Rodriguez, Dapr contenait la plupart des fondements d’un framework d’agent d’IA, mais avait besoin de quelques ajustements pour mieux s’intégrer aux LLM, tels que des sorties dans certains schémas structurés et la sélection d’outils. Son extension initiale de Dapr Workflow, appelée Floki, est maintenant devenue Dapr Agents avec des mises à jour des autres mainteneurs de Dapr.

Dapr Agents ajoute un nouvel objet agent à Dapr Workflow. Cet agent est un processus long qui choisit les outils pour différentes tâches et analyse les résultats des autres agents. Il évite ainsi de coder les étapes du workflow à l’avance.

Dapr Agents élargit les chaînes de tâches ordonnées de Floki. Il prend en charge les modèles de workflow d’IA en groupe, les modèles fan-in et fan-out, ou des combinaisons de plusieurs modèles. Ces patterns sont gérés comme un seul workflow logique dans Dapr. Cela inclut l’infrastructure d’origine, les API de services, les fonctionnalités de résilience, et les métriques intégrées pour la surveillance.

« Kubernetes est un choix évident pour exécuter des agents, car il est déclaratif et offre automatisation et observabilité », déclare Steve Deng. « Mais il manque des outils de gestion aux agents, une surveillance de la sécurité et des interactions LLM. Dapr est donc un choix naturel ».

Du fait de sa jeunesse et de son lien avec une technologie émergente, Dapr Agents a des limites, selon Mark Fussell, co-créateur de Dapr, fondateur et PDG de Diagrid. Cette startup fondée en 2021 héberge des services managés Kubernetes et Dapr.

« Il s’agit encore d’un projet préliminaire, et seulement d’un SDK dans Python. ... D’ici quelques mois, nous souhaitons que tous les SDK et le runtime aient une syntaxe d’agent à travers Java, .NET, Python, JavaScript et Go », anticipe Ken Fussell lors d’une interview avec Informa TechTarget. « Comme Dapr Workflow, Agents sera multilingue ».