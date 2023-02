SGBD : Progress Software finalise le rachat de MarkLogic

Le 7 février 2023, Progress Software a finalisé le rachat de MarkLogic pour 355 millions de dollars, après une première annonce effectuée au début du mois de janvier.

Fondée en 2001, la société américaine MarkLogic a développé une base de données NoSQL multimodèle capable de prendre en charge les documents XML, JSON, les objets, les données relationnelles, géospatiales ou encore les modèles graphes.

Alors que les homologues de MarkLogic se sont développés en bâtissant une communauté open source (ce qui ne les a pas empêchés de faire des pas de côté pour éviter de perdre la main face aux fournisseurs cloud), l’éditeur mise sur une solution propriétaire et défend son « Data Hub opérationnel » devenu avec le temps (et une touche de marketing) une « Data Platform » couplée à un hub d’intégration.

D’une base de données orientée documents à une « plateforme unifiée »

Dès 2018, MarkLogic a fait le pari du cloud native est d’une approche serverless. La plateforme continue d’évoluer.

En 2021, après son rachat l’année précédente par Vector Capital, MarkLogic a acquis Smartlogic, un spécialiste de la gestion des métadonnées et le papa de Semaphore, une couche sémantique pour créer des graphes de connaissances (knowledge graphs). Ces Knowledge graphs propulsent des cas d’usage comme de la recherche de contenus dans des documents, la gestion de catalogues de données, l’analyse des processus métier, le respect des règles de conformité comme le RGPD, etc.

En décembre 2022, l’éditeur a présenté MarkLogic 11. Il réaffirmait alors sa volonté de renforcer les capacités de MarkLogic Server (amélioration de l’indexation des données géospatiales, interopérabilité avec les spécifications OpenGIS, optimisation de certaines jointures qui pouvaient saturer la RAM, fonctions de sécurité étendues, etc.) tout en développant de nouvelles capacités (support de GraphQL ou encore amélioration de la prise en charge de Kubernetes) en vue de proposer une « plateforme unifiée » qui combinerait le SGBD, le hub d’intégration et la couche sémantique de Smartlogic.

Dans son Magic Quadrant consacré aux SGBD publié en 2017, Gartner voyait MarkLogic comme un visionnaire. C’était toujours le cas dans le MQ consacré aux bases de données en cloud publié en décembre 2022.

« Avec sa base de données transactionnelle orientée documents, MarkLogic s’est d’abord concentré sur les cas d’usage opérationnels », écrivent les analystes de Gartner. « L’ajout d’autres fonctionnalités, telles que les graphes, le relationnel, le géospatial, l’objet, ainsi que d’autres opérations analytiques, fait de MarkLogic un bon choix pour ceux qui veulent combiner plusieurs types de données ».

Or, les analystes notent que les clients Gartner connaissent peu cette technologie, que le manque de talents formés se fait sentir et que d’autres acteurs sur le marché sont en train de rattraper l’éditeur.

Une aubaine pour Progress. Selon Jeffrey Casale, CEO de MarkLogic va pouvoir étendre son portefeuille DataDirect « qui offre actuellement des solutions de connectivité de données dans le cloud et sur site pour les sources de données relationnelles, NoSQL, Big Data et SaaS ». Concrètement, DataDirect est une boîte à outils de connecteurs. Progress a davantage fait ses preuves dans la gestion et la supervision d’infrastructures, dans l’édition d’outils de développement d’UI/UX et dans la proposition d’outils DevOps.

« En élargissant nos capacités en matière de gestion de données, nos clients bénéficient d’une plus grande souplesse quant à la manière dont ils peuvent les exploiter », avance John Ainsworth, vice-président et directeur général de la plateforme d’applications et de données de Progress, dans un communiqué de presse. « Dans le même temps, les clients de MarkLogic ont accès à un leader mondial ayant fait ses preuves dans le domaine de l’infrastructure logicielle ».