Les sondes Gatewatcher veillent sur les réseaux de la principauté monégasque

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique a été créée en décembre 2015 sur le modèle de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) française. Le législateur a notamment transposé en droit monégasque les obligations qui pèsent sur les opérateurs d’importance vitale (OIV), une notion introduite par la Loi de Programmation Militaire française.

Dans ce cadre, pour se doter de sonde de détection, l’AMSN s’est tournée vers les industriels français qui travaillaient alors sur la qualification de leurs produits par l’Anssi. « Au printemps 2017, nous avons mené une consultation restreinte auprès des 3 industriels qui étaient sur les rangs d’une qualification par l’Anssi », retrace Frédéric Fautrier, directeur de l’Agence Monégasque pour la Sécurité Numérique. « Certaines de ces solutions étaient déjà disponibles, d’autres n’existaient encore que sur le papier. Nous avons sélectionné Gatewatcher qui était la solution qui nous avait semblé la plus avancée dans son développement et celle qui offraient le plus de fonctionnalités ».

Si des IPS et des IDS sont déjà déployés dans certains services de la principauté, principalement portés par des pare-feu, il s’agit du premier NDR déployé par l’Etat monégasque. Toute l’analyse virale reposait alors sur les antivirus déployés au niveau des postes clients et des serveurs. « Le module d’analyse virale et ses multiples moteurs de détection fournis par Gatewatcher à l’époque représentaient une avancée extrêmement intéressante pour nous, en parallèle à ce qui était déjà déployé dans les différents services de l’Etat », ajoute le responsable. De facto, à de nombreuses reprises, le NDR Gatewatcher a permis de repérer des incidents que n’avaient pas encore détectés par les antivirus en place, des solutions pourtant éditées par un éditeur américain majeur dans le domaine.

Un environnement à surveiller extrêmement hétérogène

La spécificité de l’environnement IT protégé par l’AMSN consiste en l’extrême hétérogénéité des flux réseau. Le système de détection est mis en œuvre sur différents secteurs d’activité, avec des technologies parfois très différentes. Flux IT classiques, mais aussi OT, IoT / Smart City, les sondes travaillent tant sur des technologies anciennes que d’autres beaucoup plus modernes, des flux chiffrés et d’autres qui ne le sont pas. Une telle diversité représentait un défi auquel le NDR a parfaitement répondu, selon Frédéric Fautrier : « le déploiement a été facilité par l’utilisation de la sonde avec des boîtiers d’interception passive via l’interface TAP. Une fois en place, le système de détection de Gatewatcher a commencé à extraire les métadonnées des différents flux supervisés et générer des alertes qui correspondaient aux règles qui avaient été mises en place ».

Frédéric Fautrier, directeur de l'Agence Monégasque pour la Sécurité Numérique (AMSN).

Le système de détection alimente le système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) de l’agence et vers lequel convergent aussi les logs des différents équipements de sécurité et des serveurs. Néanmoins, beaucoup de flux sont chiffrés et si un grand nombre peut être déchiffré pour analyse, un système de détection et de réponse (EDR) a été déployé sur les hôtes du réseau, les postes de travail et les serveurs. « L’EDR nous permet d’être certains que si un attaquant est parvenu à contourner tous les mécanismes de protection et de détection, nous aurons un dernier filet de sécurité ».