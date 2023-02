Analytics Cloud : Alteryx passe la seconde

Alteryx a annoncé la semaine dernière la disponibilité générale de sa plateforme Analytics Cloud Platform, qui comprend une interface utilisateur repensée pour Designer Cloud et une nouvelle fonction d’intelligence décisionnelle au sein d’Auto Insights.

Analytics Cloud, présentée pour la première fois en mars 2022, est la version en cloud de la plateforme d’Alteryx.

Elle comprend Designer Cloud, un ensemble d’outils en libre-service qui permet aux utilisateurs d’automatiser les processus de collecte et de traitement des données. Analytics Cloud comporte également Auto Insights, un outil d’intelligence décisionnelle qui scanne l’ensemble du cache de données d’une organisation et doit faire apparaître automatiquement des informations qui n’auraient peut-être pas été découvertes autrement. Le volet Machine Learning, lui, doit aider les business analysts à construire des modèles d’intelligence augmentée et de machine learning.

Comme promis, les capacités de Trifacta font également partie d’Analytics Cloud. Alteryx a acquis le spécialiste du Data Wrangling, pour 400 millions de dollars en janvier 2022.

Analytics Cloud: Alteryx tient ses engagements selon Vantana Research

La disponibilité générale d’Analytics Cloud comprend des mises à jour de Designer Cloud, Auto Insights et Machine Learning, ainsi que l’introduction d’un outil appelé Metrics Store.

Parmi les ajouts, citons :

– une nouvelle expérience utilisateur de type glisser-déposer pour Designer Cloud ;

– l’introduction d’une fonctionnalité au sein d’Auto Insights appelée Causes communes qui est conçue pour aider les utilisateurs à découvrir les causes profondes de problèmes complexes et à comprendre les relations entre les indicateurs clés de performance (ICP) ;

– l’ajout de la prévision des séries chronologiques dans Machine Learning pour permettre aux clients de mieux comprendre les tendances ; et

– le lancement de Metrics Store, une fonctionnalité qui permet aux organisations de définir et de générer leurs métriques de manière cohérente dans tous les départements.

Selon David Menninger, analyste chez Ventana Research, Alteryx démontre son engagement à faire évoluer sa plateforme hébergée dans le cloud.

Pour rappel, Alteryx a lancé la disponibilité générale des premiers outils compris dans Analytics Cloud en février 2022, alors que de nombreux concurrents, tels qu’Informatica et SAP, s’étaient engagés dans cette voie bien avant. D’autres, comme Talend, sont natifs du cloud depuis leur création.

« La disponibilité de cette version d’Alteryx Analytics Cloud est une étape importante pour l’entreprise et ses clients », déclare David Menninger. « Elle représente un véritable engagement envers le cloud et montre des progrès significatifs avec les actifs qu’elle a acquis auprès de Trifacta il y a un peu plus d’un an. À ce stade, Alteryx est proche de ses concurrents dans la transition vers le cloud. »

La nouvelle version de Designer Cloud est peut-être la plus importante pour les clients d’Alteryx, selon l’analyste.

Designer Cloud a été le premier outil natif du cloud d’Alteryx, publié en préversion en mai 2021, puis une disponibilité générale en février 2022. Or, si Alteryx a donné la priorité à l’évolution de ses outils cloud-native depuis lors, nombre de ses clients sont encore basés sur site.

Le nouveau Designer Cloud pourrait servir d’impulsion pour que ces clients commencent à passer au cloud, signale David Menninger.

« Designer Cloud est important pour la migration des clients d’Alteryx vers le cloud », indique-t-il. « On pourrait dire que Designer Cloud fait pencher la balance en faveur du cloud ».

Pour les utilisateurs existants d’Analytics Cloud, l’évolution Auto Insights est notable, poursuit M. Menninger. La quantité de données que les organisations collectent croît de manière exponentielle, et les analystes ont besoin de l’aide de l’IA et du machine learning pour ne pas négliger les changements et les tendances dans les données, d’après l’analyste.

« D’un point de vue analytique, Auto Insights pourrait être la nouvelle fonctionnalité la plus intéressante », explique-t-il. « L’intelligence augmentée est précieuse pour les entreprises, car elle rend l’IA et l’apprentissage automatique accessibles à une plus grande partie de l’organisation. C’est exactement ce que propose Auto Insights ».

Suresh Vittal, directeur des produits d’Alteryx, semble avoir convaincu l’analyste.

« Auto Insights permet à un métier qui ne connaît pas suffisamment les données d’avoir accès à toutes les métriques et à tous les indicateurs grâce à un processus généré par l’IA », avance-t-il. « Et les causes communes, permettant aux gens de comprendre comment les métriques ont un impact les unes sur les autres, sont [utiles] ».

Par ailleurs, en ce qui concerne l’accent mis par Alteryx sur le cloud au cours de l’année écoulée, Suresh Vittal insiste sur le fait que la disponibilité d’Analytics Cloud marque l’équilibre fonctionnel entre sa plateforme cloud et son offre on premise.

Il ajoute que les utilisateurs ont la possibilité de déployer les solutions de l’éditeur sur le cloud de leur choix – AWS, Google ou Microsoft Azure – en mode hybride, ou sur plusieurs d’entre eux.

« Nous voulons que nos produits soient disponibles pour nos clients partout où ils veulent les utiliser », insiste-t-il. « Quand nous avons acheté Trifacta, nous voulions accélérer notre migration vers le cloud, et nous avons maintenant une plateforme SaaS multitenant qui permet aux utilisateurs de réaliser toutes leurs opérations analytiques. Les mêmes fonctionnalités sont disponibles sur site et dans le cloud ».