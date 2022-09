UiPath veut automatiser la préparation des données dans Snowflake

Grâce à cette intégration, les utilisateurs conjoints du data warehouse cloud de Snowflake et des capacités d’automatisation robotisée des processus (RPA) d’UiPath pourront utiliser les robots d’UiPath pour injecter les données des applications métier dans Snowflake sans utiliser de code complexe pour automatiser les pipelines qui informent des processus métier.

En outre, l’intégration vise à améliorer la capacité des développeurs à accéder aux données dont ils ont besoin dans Snowflake pour créer des pipelines automatisés et enrichir leurs données en réunissant l’interface utilisateur et en utilisant l’automatisation apportée par des API.

Il en résultera une accélération de la valeur ajoutée, selon les deux éditeurs. Pour le moment, l’intégration est accessible en préversion. Une API connecte le data warehouse à UiPath Studio. Dans cet environnement, elle permet de créer des processus incluant les actions de création, d’obtention, de mise à jour, d’effacement, de recherche et de listage de données. Les données événementielles ne sont pas encore prises en charge, précise la documentation d’UiPath.

« C’est une évolution naturelle vers des offres basées sur le cloud plus enrichies », vante-t-il. « De plus en plus de clients choisissent le cloud pour leurs initiatives d’automatisation, de sorte que l’orchestration des flux de données dans les environnements cloud est un must-have lorsque ces entreprises veulent être agiles et rapides ».

Selon Dhruv Asher, vice-président senior du développement commercial et des alliances de produits chez UiPath, l’intégration de Snowflake et d’UiPath était la prochaine étape naturelle pour les fournisseurs après le partenariat initial entre les deux acteurs, qui a permis à UiPath d’alimenter les capacités basées sur le cloud avec Snowflake.

« Cela donne aux clients d’UiPath un moyen d’automatiser leurs pipelines de données et leurs processus d’enrichissement des données en utilisant la plateforme dont ils disposent et avec laquelle ils sont familiers », déclare-t-il

Toutefois, Doug Henschen remarque que les clients de Snowflake pourraient obtenir des avantages similaires en utilisant des outils automatisés de préparation et d’enrichissement des données proposés par des éditeurs de plateforme d’intégration à la demande ( iPaaS ), tels qu’Informatica et Qlik ( avec lesquels UiPath est intégré) qui sont capables de traiter les processus d’extraction, de transformation et de chargement de données.

Se différencier des solutions iPaaS

Bien que l’intégration marque le premier développement technologique entre Snowflake et UiPath, Doug Henschen entrevoit d’autres possibilités.

La relation entre la RPA et l’analytique va au-delà de l’intégration et de la préparation des données pour inclure l’exploration de texte et la capture de documents. Cela pourrait constituer des cas d’usage pour d’autres intégrations entre les deux éditeurs. Pour rappel, UiPath a récemment racheté re:Infer, un spécialiste du NLP au service du marketing.

« De nombreux éditeurs RPA ont des capacités de reconnaissance optique de caractères et de capture de documents pour lire et traiter automatiquement des images scannées de documents papier, mais ce n’est pas courant chez les spécialistes de l’intégration, et cela ouvre de nouveaux cas d’usage [pour Snowflake et les fournisseurs de RPA] », envisage-t-il.

« L’automatisation a été un thème fort pendant toute la période de la pandémie, et elle ne fait que s’accélérer. » Doug HenschenAnalyste, Constellation Research

Dans le même temps, la demande en analytique croissant plus rapidement que le nombre de data scientists et autres experts en traitement de données, M. Henschen s’attend à une augmentation de la demande d’automatisation des tâches analytiques. Cela représenterait de nouvelles opportunités pour des fournisseurs comme UiPath et ses concurrents.

Bien que la majeure partie du processus de l’analytique qui mène de l’indicateur à l’action – la couche d’informatique décisionnelle – reste une entreprise humaine, UiPath cite néanmoins Tableau et Qlik parmi ses partenaires technologiques, et le fournisseur de RPA Blue Prism, une cible d’acquisition du propriétaire de Tibco en 2021.

« L’automatisation a été un thème fort pendant toute la période de la pandémie, et elle ne fait que s’accélérer », Doug Henschen. « Elle est soutenue et promue dans de multiples camps technologiques, notamment l'iPaaS, la RPA, l’analytique et la science des données. Avec la pénurie de talents de nos jours et la pression pour automatiser les étapes répétitives du travail manuel, je ne peux qu’imaginer que les options d’automatisation vont proliférer ».