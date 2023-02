« Il est temps de conclure : louer des ordinateurs est (globalement) une mauvaise affaire pour les entreprises de taille moyenne qui ont une croissance stable. Les économies promises concernant la réduction de la complexité ne se sont jamais matérialisées (…) Nous visons à présent une sortie totale du cloud d’ici à cet été. Selon nos calculs, cela devrait nous faire économiser environ 7 millions de dollars de dépenses en serveurs sur cinq ans. » Ces phrases sont tirées de billets de blogs écrits, en octobre et cette semaine, par David Heinemeir Hansson, le directeur technique de 37signals, l’éditeur des plateformes collaboratives Basecamp et Hey.

La sortie du cloud est débattue par les cabinets d’analystes depuis à peu près aussi longtemps qu’ils conseillent les entreprises à propos du cloud hybride, soit environ depuis la fin 2019. Si la crise pandémique, ses confinements et la nécessité d’outils en ligne pour les télétravailleurs ont mis sous le tapis le sujet, force est de constater qu’il s’invite à nouveau dans les stratégies IT.

« Le problème est que, plus les traitements que vous mettez en cloud croissent en taille et en complexité, plus vous avez besoin de support technique. Et cela fait rapidement doubler, voire tripler vos coûts », analyse ainsi Hyoun Park, le PDG du cabinet de conseil Amalgam Insights, lors d’une entrevue avec nos confrères de TechTarget USA, à l’occasion d’un dossier consacré au sujet.

Dans le même article, le cabinet Forrester indique que les raisons de mettre son infrastructure en cloud comprennent une meilleure résilience de l’activité, une meilleure sécurité ou encore l’accès à des services innovants. La conclusion à laquelle serait arrivé 37signals est que, pour une entreprise de taille moyenne, le coût de la mise en place de tels avantages serait contre-productif.

Près d’un tiers des entreprises rapatrient plus de la moitié de leurs traitements 54 % des entreprises interrogées auraient extirpé des traitements et/ou des données du cloud public, au cours de l’année 2022. Étude 451 Research Selon une étude récemment menée par le cabinet 451 Research, 54 % des entreprises interrogées auraient extirpé des traitements et/ou des données du cloud public, au cours de l’année 2022. Parmi ces entreprises, 4 % seraient totalement sorties du cloud public et un quart d’entre elles auraient rapatrié sur site plus de la moitié des actifs qu’elles avaient mis en ligne. Les entreprises qui ont décommissionné moins de 10 % de leurs ressources en cloud public représentent 18 % des répondants. « Dans la plupart des cas, la raison évoquée est le risque de cybersécurité. Viennent ensuite des préoccupations de localisation et de souveraineté. Le coût direct arrive en quatrième », explique Pedro Schweizer, l’analyste expert en infrastructure chez 451 Research. « Concernant le sujet des coûts, 25 % des entreprises qui en parlent ont observé des dépenses supérieures à 30 % de ce qu’elles avaient prévu et 42 % évoquent des dépenses qui avaient dépassé de 10 à 30 % leurs prévisions. » D’après 451 Research, les entreprises attribuent les surcoûts dont elles ont souffert à l’absence d’outils d’optimisation, à l’absence de transparence sur les tarifs de la part des hyperscalers et à des pics d’activité impossibles à anticiper.