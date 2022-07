Le cloud plus que jamais la locomotive des géants d’Internet

Les résultats trimestriels d’Amazon, Microsoft et Google viennent d’être publiés et ils sont sans équivoque : pour chacun de ces trois géants d’Internet, c’est l’activité cloud public qui tire le chiffre d’affaires. Selon le cabinet d’études Canalys, dont les derniers chiffres datent hélas du trimestre précédent, ces trois géants d’Internet se répartissent ainsi les parts de marché du cloud public : Amazon AWS représente 33 % des ventes mondiales (+37 % sur un an), Microsoft Azure 21 % (+46 % sur un an) et Google GCP 8 % (+54 %).

Amazon : des bénéfices positifs grâce à AWS Dans le détail, Amazon a réalisé entre début avril et fin juin 2022 un CA de 121,3 milliards de dollars (+7 % sur un an), dont 19,7 milliards de dollars sont imputables à AWS (+33 % sur un an). En clair, AWS représente aujourd’hui 16 % des revenus d’Amazon et il est probable que cette part continuera d’augmenter lors du prochain trimestre. Il est par ailleurs notable que l’activité de commerce en ligne d’Amazon a perdu plus de 2 milliards de dollars lors de ces trois mois, mais comme les bénéfices d’AWS ont dans le même temps atteint 5,72 milliards de dollars, le géant d’Internet peut se féliciter de terminer le trimestre avec un bénéfice positif de 3,32 milliards de dollars.

Google : pas des bénéfices pour GCP, mais des investissements Google – ou plutôt le groupe Alphabet désormais – a de son côté réalisé un CA trimestriel de 69,69 milliards de dollars (+13 % en un an), dont 6,28 milliards de dollars proviennent directement de GCP (+36 % en un an). Pour l’heure, GCP rapporte toujours moins que les revenus publicitaires réalisés, par exemple, sur YouTube (7,34 mds $ ce trimestre), mais il s’agit bien de l’activité qui connaît la plus forte croissance ; les revenus de YouTube n’ont augmenté que de 4,8 %. On note que GCP a perdu 858 millions de dollars entre début avril et fin juin 2022. Pour autant, les analystes semblent plutôt voir d’un bon œil ce bénéfice négatif, dans le sens où il correspondrait à des efforts d’investissement menés par Google pour rattraper ses concurrents AWS et Azure.