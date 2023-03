Les 6 causes du renouveau de l’ERP (étude)

Comme chaque année, TechTarget – groupe de presse international propriétaire du MagIT – réalise une étude mondiale sur l’IT B2B auprès de nos lecteurs. En France, une des tendances IT qui a retenu notre attention est le très net regain d’intérêt pour l’ERP avec des intentions d’investissement dans ce type de projets qui bondissent de 100 %.

Le point est d’autant plus intéressant que l’ERP était un peu « passé de mode » médiatiquement et, surtout, que l’on n’en change pas par plaisir.

Alors, quels sont les facteurs qui expliquent ce renouveau de l’ERP ?... Et y a-t-il vraiment un renouveau de l’ERP ?

« L’ERP monolithique est mort, mais pas l’ERP »

Coupons court au suspens. Après un large tour des éditeurs et des analystes : ils confirment.

« Nous constatons un intérêt considérable pour la modernisation et l’investissement ERP », explique Liz Herbert de Forrester. « Oui, nous constatons clairement un regain d’intérêt pour les ERP », acquiesce Marc Lotito, Associé chez Magellan Consulting.

Oracle confirme aussi et partage ses chiffres en toute transparence : les revenus de Fusion en 2022 ont augmenté de 28 % (contre 21 % pour le groupe). L’ERP est donc devenu moteur de croissance du géant du logiciel et l’éditeur prévoit une progression d’au moins 10 à 15 % par an pour cette offre.

Pour Cegid, c’est aussi à une extension du marché à laquelle nous assistons. « L’ERP n’est plus réservé aux grands groupes et aux grandes entreprises ; de plus en plus d’ETI et de PME transforment leur SI en s’équipant de solutions ERP modernes », assure Guillaume Réjou, Directeur Marketing Produits et Marché Finance de l’éditeur français.

« L’ERP monolithique est mort, mais pas l’ERP » ; résume Olivier Lemaitre, directeur France des solutions finance et supply chain d’Oracle France. Sans se concerter, Sophie Bodet, Directrice Marketing Western Europe de Forterro (l’éditeur français d’ERP industriel dont un des plus connus est Sylob) a presque la même formule « L’ERP monolithique n’est plus ».

Les raisons de ce renouveau sont multiples. On peut les résumer en cinq grandes catégories.