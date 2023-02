RSE : les DSI y vont doucement, mais sûrement (mais doucement)

Les entreprises et leurs DSI se penchent sur la RSE (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Mais les débuts sont encore timides.

C’est en substance la conclusion du premier rapport de l’Observatoire de la RSE et du numérique responsable, lancé par IDC France en collaboration avec CGI, Computacenter, Intel et Bouygues Telecom Entreprises.

Premier enseignement, une très large majorité des organisations de plus de 500 employés aurait déjà mis en place une stratégie environnementale et sociétale. Pas de grosse surprise ici, puisque la loi leur impose justement ce reporting extra-financier depuis 2014, dans le cadre européen de la NFRD (Non Financial Reporting Directive).

L’Observatoire IDC France confirme ce point de blocage. « La collecte des données pertinentes relatives à la RSE relève de la gageure pour nombre d’entreprises qui sont confrontées à des environnements silotés », relève Cyrille Chausson , Senior Research and Consulting Analyst chez IDC France. « Mesurer et analyser une politique RSE nécessite, d’une part, d’identifier et d’agréger des données hétérogènes, éparpillées dans des applications métiers et les systèmes de l’entreprise, et d’autre part, de tester et valider la qualité de ce nouveau circuit des données ».

Pour son DG France, Laurent Félix, cette complexité tient à l’absence de standard de référence pour déterminer un score ESG, mais aussi aux données elles-mêmes. « Elles sont géographiques, temporelles, structurées et non structurées (comme des images satellites). Je n’ai jamais vu un domaine avec une telle complexité de données », confiait-il récemment au MagIT. « C’est hors norme ».

IT for Green vs Green IT

Autre point intéressant, IDC France s’est penché sur les deux piliers – qui peuvent parfois, et paradoxalement, s’opposer – de la définition du « numérique durable » du Conseil National du Numérique : l’IT for Green (l’utilisation du numérique pour devenir plus durable) et le Green IT (un numérique lui-même plus durable).

Côté IT for Green, « un DSI sur deux cite le Big Data et les outils analytiques [N.D.R. : modulo le problème des données évoquées ci-dessus] comme des technologies utiles pour atteindre les objectifs environnementaux », relève Cyrille Chausson.

De fait, les outils informatiques – dont l’IoT et l’IA – permettent d’optimiser les matériaux utilisés, les processus de fabrication polluants, ou encore la consommation énergétique (lire sur ce sujet : Comment Vinci Construction réduit ses émissions de GES grâce au Big Data).

Il n’en reste pas moins que l’IT dans son ensemble (hardware, consommation énergétique, etc.) est un poste important de l’empreinte carbone des organisations. Au niveau mondial, son empreinte écologique est supérieure à celle du transport aérien et du transport maritime. Et la tendance à la numérisation et à la transformation digitale devrait amplifier le mouvement.

Marie-Céline Plourin, Directrice RSE du spécialiste français de la gestion cloud et sécurisée de documents Oodrive, estime qu’en fonction des différentes études (Green IT, Shift Project, etc.), les émissions de CO2 liées au numérique représentent entre 2,8 et 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) globaux. « Le vrai problème, c’est que le numérique ne va que croissant. Si on regarde les projections de GES du numérique – revus en 2021 par le Shift Project – à horizon 2025 (donc dans simplement deux ans), on sera à plus de 8 % », avertit-elle.

La DSI risque donc de se retrouver rapidement au cœur du réacteur de la RSE. Encore plus rapidement avec les évolutions réglementaires qui se profilent à l’horizon (lire ci-après).