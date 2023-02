Java SE : Oracle modifie (encore) les règles du jeu

Le fournisseur ne peut le dissimuler. Une grande partie des revenus d’Oracle provient du support des licences ou de leur gestion auprès de ses nombreux clients.

Sa politique en la matière est souvent contestée. En 2018, Oracle a impulsé le changement de modèle économique concernant le support de Java SE, l’offre consacrée à l’Oracle JDK. D’un modèle de licence perpétuelle, le fournisseur est passé à un mode à l’abonnement en proposant deux types de licences : Java SE Desktop Subscription, pour les postes de travail, et Java SE Subscription, pour les serveurs. En 2019, il annonçait la fin de la commercialisation des licences perpétuelles pour les produits tels que Java SE Advanced, Desktop ou encore Suite.

Pour rappel, Java SE Desktop est facturé au maximum 2,5 dollars par mois par NUP et Java SE Subscription coûte au plus 25 dollars par mois par processeur Oracle. Ces tarifs sont, eux aussi, dégressifs.

Oracle donne l’exemple d’une organisation ayant 28 000 « employés », dont 23 000 salariés, plus 5 000 agents, contractants et consultants. Pour 20 000 à 29 999 employés, Oracle facture Java SE Universal Subscription à 6,75 dollars par mois par collaborateur. Ce nouveau modèle coûterait donc 2,268 millions de dollars par an à cette entreprise.

Selon la grille tarifaire de la nouvelle offre, les entreprises de moins de 1 000 employés doivent s’acquitter de 15 dollars par employé par mois, et ce tarif dégressif tombe à 5,25 dollars par employé par mois pour les entreprises ayant entre 40 000 et 49 999 employés.

Et le fournisseur a une définition très large de ce qu’est un employé. Le terme employé, au sens de la Java SE Universal Subscription, est « défini comme l’ensemble de vos employés temporaires, ou à temps plein et à temps partiel, ainsi que l’ensemble des employés temporaires, ou à temps plein et temps partiel de vos agents, contractants, sous-traitants et consultants qui soutiennent vos opérations commerciales internes », indique Oracle dans sa Global Price List consacrée à Java SE Universal Subscription.

Oracle prétend que ce nouveau modèle d’abonnement est « simple et à bas coût ». Cependant, avec Java SE Universal Subscription, vient un changement de taille. Au lieu d’évaluer l’environnement sous licence par le nombre de NUP (Named User Plus) pour la version Desktop – qui consistait à compter le nombre d’ordinateurs d’une organisation équipés de Java SE Desktop et d’énumérer le nombre de « processeurs » de serveurs utilisés pour exécuter les applications Java – Oracle compte désormais le nombre d’employés d’une entreprise.

Le 23 janvier 2023, Oracle a annoncé la disponibilité de Java SE Universal Subscription. Ce modèle de licence remplace les précédentes offres qui ne sont plus disponibles à la vente. Java SE Universal Subscription inclut les licences et le support pour les déploiements Desktop, serveur et cloud de Java SE, à partir de la version 8.

Une augmentation conséquente des coûts de support pour les nouveaux clients

D’après Redress Compliance, un spécialiste des licences et des audits Oracle, le nouveau modèle représenterait une augmentation moyenne des prix de Java SE de 700 % par rapport à la formule lancée en janvier 2019.

Selon les propos de Nathan Biggs, président du cabinet de conseils House of Brick, d’abord relayés par nos confrères de The Register, cette augmentation varie suivant la taille des entreprises et l’empreinte de Java SE. Une ETI de 250 employés ayant 20 utilisateurs de la version Desktop et 8 processeurs Java déployés verrait sa facture annuelle grimper de 1 400 % (3 000 dollars à 45 000 dollars par an). Une entreprise comptant le même nombre de collaborateurs, dans laquelle Java SE Desktop serait déployé sur tous les ordinateurs et qui aurait 48 processeurs Java côté serveur subirait une augmentation de 105 % (21 900 dollars à 45 000 dollars par an).

Or, dans une foire aux questions mise en ligne le 24 janvier, Oracle précise que « les clients des anciens produits Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages originaux et peuvent renouveler leur abonnement selon les conditions et paramètres existants ».

Cela est vrai pour les abonnements Java SE Desktop, serveur (abonnement mensuel), ainsi que Java SE Advanced, Advanced Desktop et SE Suite (licences perpétuelles). « Java SE Universal Subscription est un nouveau produit et ne change rien pour les clients existants de l’offre d’abonnement précédente », assure un porte-parole d’Oracle.

Seuls les nouveaux clients sont concernés par le recours à Java SE Universal Subscription, sous-entend le fournisseur.