Le calcul quantique au service du médicament

Qubit Pharmaceucticals (ou Qubit Pharma) est une spin-off de plusieurs universités : deux universités aux États-Unis, Sorbonne Université en France. La technologie qui a permis la création de Qubit Pharma est un moteur de simulation de molécules, qui sert à prédire de manière exacte comment des molécules vont interagir et donc comment les chimistes, lors de la conception de leur médicament, vont valider, optimiser des candidats, tester toutes leurs hypothèses de la même manière qu’un Catia ou un SolidWorks permet à des ingénieurs de concevoir des ponts ou des avions sans devoir passer par des maquettes ou des souffleries.

Des applications anciennes qui manquaient de puissance

Ces applications ne sont pas nouvelles, la société Schrodinger fournit depuis les années 90 des logiciels pour la découverte de médicaments pour l'industrie biopharmaceutique. Ces sociétés disposent de modèles physiques qu’elles ont dû simplifier pour être compatibles avec les puissances de calcul de l’époque.

La conséquence pour les logiciels est qu'il a fallu les adapter et les enrichir de données expérimentales issues de modèles physiques afin de travailler sur certains types de cibles. Ultiliser aujourd’hui ces logiciels pour des cibles telles que certaines protéases ou des enzymes simples, cela fonctionne plutôt bien... Avec un bémol : il est nécessaire de leur donner beaucoup de données expérimentales.

Par contre, sur un brin d'ARN dysfonctionnel et cause d'une maladie, ces logiciels retournent des données fausses parce qu'ils ne disposent pas de suffisamment de données physiques pour simuler le comportement de ces molécules : « c'est ce que permet notre moteur, à savoir pouvoir travailler sur n'importe quel type de molécule, de la plus simple à la plus complexe, et donc d'ouvrir le champ de l'application à la découverte de médicaments assistée par ordinateur à ces nouvelles cibles qui sont responsables de maladies comme différents cancers », explique Robert Marino, CEO de Qubit Pharma.