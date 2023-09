Informatique Quantique : deux startups françaises distinguées dans la recherche pharmaceutique

PASQAL, spécialiste français de l'informatique quantique à base d'atomes neutres co-fondée en 2019 par le Prix Nobel de Physique Alain Aspect, et Qubit Pharmaceuticals, une deeptech fondée en 2020 par cinq scientifiques et dont le but est la découverte de médicaments grâce à la simulation moléculaire accélérée par le calcul hybride HPC et quantique, ont été sélectionnés pour être un des 12 lauréats du programme Quantum for Bio. Les deux entreprises ont obtenu ce prix en partenariat avec Unitary Fund, une organisation non gouvernementale dans le domaine des technologies quantiques.

Un algorithme quantique pour accélérer la découverte de médicaments Le programme Quantum for Bio a été, initié début 2023 par Wellcome Leap, une branche de Wellcome Trust. Il vise à stimuler l'utilisation de l'informatique quantique dans le secteur de la santé. PASQAL et Qubit Pharmaceuticals recevront 4,5 millions de dollars (sur un budget total de 40 millions de dollars alloué à différentes étapes du programme Quantum for Bio). Parmi les 12 lauréats figurent également la NASA, ou encore les universités de Harvard, de Cambridge, ou de Copenhague. Le projet de PASQAL et Qubit Pharmaceuticals a pour objectif la création d'un algorithme quantique capable d’accélérer la découverte de médicaments basés sur de petites molécules chimiques. Ce nouvel algorithme devrait être mis en œuvre sur l'ordinateur quantique développé par PASQAL. Le projet, d'une durée de 30 mois, se divise en trois phases, chacune étant une étape pour l'octroi de financements.

Des applications réelles dès 2025 ? La première débute en ce mois de septembre 2023. Elle s'étendra sur un an avec comme horizon la conception d’un algorithme quantique pour prédire avec précision la réactivité des protéines dans un environnement aqueux. Parallèlement, Unitary Fund optimisera le logiciel, effectuera une compilation d'atténuation des erreurs, et comparera les performances de l'algorithme sur les machines quantiques analogiques de PASQAL par rapport aux machines digitales. Cette phase sera suivie de tests numériques, puis de l'implémentation de l'algorithme sur les ordinateurs quantiques de PASQAL. Le directeur technique de la startup, Loïc Henriet espère proposer rapidement des solutions pour des cas d'application réels dès 2025.