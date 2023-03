RH et BI : Lucca et Report One se rapprochent

L’éditeur d’origine occitane de BI, Report One, et l’éditeur parisien de SIRH, Lucca, annoncent un partenariat dont la réalisation principale est l’intégration des outils du premier (MyReport) dans le logiciel RH du second.

« Le but est de simplifier la connaissance de la donnée RH dans l’entreprise pour la maîtriser, être plus performant et prendre les meilleures décisions » justifient les deux éditeurs.

MyReport dans Lucca ajoutera des tableaux de bord préparamétrés sur les données sociales et RH, principalement pour les PME (« pas toujours bien outillées », souligne Report One).

Lucca recueille les données liées aux absences, au temps de travail ou à la paie. MyReport analysera ces données en montrant, grâce à la data visualisation, les effectifs en temps réel, l’absentéisme, la répartition homme/femme, etc.

Il sera également possible de créer des alertes automatiques et de partager des indicateurs. Un besoin de plus en plus fort pour des entreprises de plus en plus soumises à des règles gouvernementales ou sociales.

En plus des tableaux de bord proposés par défaut, la solution sera également personnalisable afin de s’adapter aux besoins particuliers des utilisateurs.

« L’essor du marché des solutions logicielles RH a considérablement changé la façon dont la fonction RH pilote son activité. Elle dispose aujourd’hui de quantités de données qu’elle doit être en mesure de centraliser, de croiser avec d’autres outils (CRM, ERP, etc.) et d’analyser pour mettre en place ses actions. C’est très exactement ce que ce partenariat va permettre de proposer à nos clients » se félicite Damien Grandemenge, Managing Director de Lucca.

De son côté, ReportOne considère Lucca comme un standard en devenir sur le marché français.

Historiquement, Report One proposait un outil sous forme d’extension à Excel. Depuis, l’éditeur a diversifié sa stratégie. Un de ses nouveaux axes de développement est de proposer un catalogue d’extensions prêtes à l’emploi sur des solutions logicielles clés.

« L’extension pour Lucca est l’une des premières mises en place et représente donc une étape importante », se félicite Report One.

Report One et Lucca estiment que le rapprochement était « naturel » (sic). Les deux acteurs possèdent en effet un réseau d’une vingtaine de partenaires-distributeurs communs. Une convergence qui devrait faciliter le déploiement de l’extension grâce à un discours cohérent et à une offre packagée.