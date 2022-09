C’est à Albi (Tarn, Occitanie) qu’est développée depuis 20 ans une solution de BI, My Report, qui sans grandes annonces ni trompettes, a réussi à se faire une place en ciblant les utilisateurs d’Excel, un outil omniprésent dans les PME.

MyReport ne propose pas de remplacer le tableur de Microsoft, mais de le compléter en gardant la philosophie de départ de la société : rendre la BI la plus simple et accessible possible.

Car la solution semble aujourd’hui séduire, au-delà de sa base historique, les entreprises avec une DSI. « C’est parce que nous savons rester simples et pragmatiques que nous séduisons de plus en plus d’ETI, aux organisations complexes et aux volumes de données et d’utilisateurs plus importants que dans les PME », se réjouit le responsable de l’éditeur occitan. « C’est une fierté de voir que nous équipons de plus en plus de clients avec des dizaines, voire des centaines d’utilisateurs ».

Mais, insiste Jean-Baptiste Merel, « MyReport ne nécessite aucune compétence de programmation pour extraire, filtrer, transformer les données […] Chez certains de nos clients, ce sont directement les utilisateurs métiers qui administrent MyReport [pour gérer les données]. Nos partenaires et nous-même leur mettons le pied à l’étrier avec une formation et du conseil. Dans les organisations plus importantes, c’est assez naturellement la DSI qui réalise ces travaux ».

Côté importation, « MyReport apporte toutes les fonctionnalités d’ ETL pour centraliser et préparer les données pour les métiers […] où qu’elles soient : chez nos clients, dans le cloud ou en Saas. », assure Jean-Baptiste Merel, Directeur de l’offre chez Report One.

Même s’il a commencé comme une extension d’Excel (tout comme PowerBI), My Report va aujourd’hui de la préparation et de la gestion des données à la DataViz .

Les données sont ensuite centralisées dans un data warehouse. Le choix du cloud ( DBaaS ) ou du sur site, ainsi que celui de la base sous-jacente (le plus souvent Oracle DB et SQL Server) appartient au client.

« Notre objectif est de raccourcir les délais de mise en œuvre, de faciliter la prise en main et l’adoption et d’inspirer les métiers pour qu’ils utilisent de nouvelles pratiques de partage et de présentation des données ».

Côté exposition des données, MyReport continue de s’appuyer sur Excel (qui en plus d’être un tableur reste l’outil de BI le plus populaire au monde), toujours dans cette optique de BI clef en main ou facile d’accès.

Évolutions à venir de MyReport

Parmi ses autres projets, Report One travaille sur une version SaaS (« les solutions métiers que nous sourçons, et plus particulièrement les ERP, migrent de plus en plus vers le cloud et le modèle SaaS. C’est aujourd’hui un impératif », justifie le responsable).

« C’est parce que nous savons rester simples et pragmatiques que nous séduisons de plus en plus d’ETI. » Jean-Baptiste MerelDirecteur de l'Offre chez Report One

Autre chantier en cours : des fonctionnalités qui permettront « de prévoir et de se projeter » (sic).

« Une faible moitié de nos clients conçoit un budget annuel. La crise Covid et la situation économique ont révélé la nécessité de raccourcir ce cycle et de l’intensifier afin de réagir au plus près et au plus vite. Les outils de BI ont un rôle à jouer », recontextualise Jean-Baptiste Merel.

Enfin, avec un objectif de multiplier par 2,5 son chiffre d’affaires d’ici 2025 (10,8 M€ en 2021), Report One explore aussi la piste de la BI en marque blanche, encapsulée par des éditeurs tiers dans leurs solutions (« MyReport Inside »). Un des premiers partenaires a été l’éditeur français d’ERP Wavesoft.

« La simplicité d’utilisation reste notre premier moteur pour la R&D », conclut le directeur de l’offre chez Report One. « Elle nous démarque face à des solutions très expertes, mais complexes à mettre en œuvre puis à administrer ». Et, donc, lui ouvre les portes de comptes de plus grande envergure.