New Relic enchâsse ses outils d’observabilité dans le cycle DevOps

Pour rappel, New Relic évolue dans un secteur fortement concurrentiel. Ils se retrouvent régulièrement face à Datadog, Dynatrace ou encore Splunk. Depuis quelques années, ces acteurs cherchent à unifier leurs outils. Techniquement, ils ont pris le parti de mettre en place des data lake dans lesquels ils ingèrent les données de télémétrie des SI afin de les analyser en temps réel ou a posteriori.

« L’architecture de notre plateforme est cellulaire et devient Multicloud », tient à préciser Greg Ouillon, CTO EMEA chez New Relic.

New Relic entrouvre le capot

Le responsable fait ici référence au rapprochement de New Relic avec Microsoft Azure. Le partenariat permet d’intégrer les agents de l’éditeur (dont ceux dédiés à Windows) à même la console Azure et faire communiquer sa plateforme à Azure Monitor. L’éditeur dispose de plus de 500 intégrations, dont celles consacrées aux services des éditeurs tiers et des fournisseurs tels GCP, Azure et AWS.

Cela ne veut pas dire que New Relic déploie sa solution sur tous les clouds. L’éditeur s’appuie sur deux régions, US et EU, pour stocker les données de ses clients. « New Relic est auto-hébergé avec des services de colocation appelés Server Central dans un centre de données Tier 3 à Chicago et un centre de données hébergé par IBM près de Francfort en Allemagne, ainsi qu'un service de stockage en cloud via AWS », précise sa documentation.

Pour faire simple, cette plateforme repose sur des pipelines d’ingestion Apache Kafka dans des instances d’une base de données propriétaires (New Relic Database ou NRDB). Elle partage une même couche de stockage S3 et est couplée à une collection d’agents APM, des plugins OpenTelemetry et Prometheus. En 2022, cette plateforme de télémétrie distribuée et massivement parallèle exécutait des dizaines de milliers de JVM, et stockait plusieurs exaoctets de données (traces, métriques, logs, événements).

Cette proximité avec la communauté OpenTelemetry est une priorité pour l’éditeur. « Nous voulons continuer de faire de New Relic la plateforme la plus ouverte possible qui permet de pousser de la télémétrie IT, software, métier, UX, depuis à peu près n’importe quelle source de données », vante Gregory Ouillon.

New Relic investit par ailleurs dans ses moteurs de corrélation, afin « de relier les différents composants de télémétrie entre eux pour avoir une vue topologique en temps réel extrêmement précise de l'architecture ».

« Nous sommes capables de détecter quels logs appartiennent à quelles traces, comment des traces sont reliées à des logs, comment des logs sont reliés à une transaction APM », décrit le CTO EMEA.