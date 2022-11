Sécurité du Cloud : Datadog se met à la remédiation

Outre la supervision des infrastructures et des applications, Datadog s’intéresse depuis 2019 à la sécurité du cloud. Après avoir lancé son SIEM en 2020 – Datadog Security Monitoring, désormais nommé Cloud SIEM – il avait lancé l’année suivante Cloud Security Platform. Cette offre rassemblait ses solutions Cloud SIEM, Cloud Security Posture Management (CSPM), Cloud Workload Security (CWS), et Application Security.

Application Security Monitoring, issu du rachat du Français Sqreen – l’éditeur d’un RASP et d’un in-app WAF – , a été renommé Application Security Management (ASM), en avril dernier. À la même période, Datadog annonçait le rachat de Hdiv Security, un spécialiste de l’analyse statique de code.

Lors de sa conférence Dash 2022, ayant eu lieu le 18 et 19 octobre, Datadog a encore renommé rebattu les cartes de son offre de sécurité.

Il y a dorénavant trois offres distinctes : Cloud SIEM, Cloud Security Management et Application Security Management.

Cette combinaison de WAF et de RASP est compatible avec les applications écrites en Java, .Net, Ruby, PHP, Go, Node.js et Python.

Et comme Application Security Management ne cible pas les équipes de sécurité, mais davantage les développeurs applicatifs, il est possible d’enclencher le service depuis le tableau de bord de la solution APM de Datadog.

Par défaut, ASM détecte les attaques OWASP, dont les injections SQL, le cross-site scripting, ou encore la falsification de requêtes côté serveur. Le service détecte une quinzaine de vulnérabilités, une centaine de patterns d’attaque, et il est possible d’ajouter des règles de détection personnalisées.

Pour ce faire, Datadog s’appuie sur plusieurs bases de données de vulnérabilités open source. « Nous effectuons un travail de curation et de nettoyage », évoque Pierre Betouin. Plus tard, l’éditeur étendra cette fonctionnalité à des bases de données commerciales.

Concernant le changement de nom d’ASM, « la raison est que nous ne nous limitons plus au monitoring », affirme Pierre Betouin, Senior Vice-President Product Management chez Datadog, et cofondateur de Sqreen.

Datadog se lance sur le marché des CNAPP

La solution – dédiée à la sécurité des infrastructures – Cloud Security Management (CSM), elle, rassemble les fonctionnalités de CSPM, de CWS, des capacités d’alertes, de gestion des incidents et de reporting.

« Nous avons rassemblé tout cela en une seule interface et nous y avons ajouté un catalogue de ressources [accessible en bêta N.D.L.R] », explique Pierre Betouin.

La combinaison de CSPM et de CSW permettrait à Datadog d’offrir une solution CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform).

« Dans cette solution, nous superposons trois couches : les actifs, c’est-à-dire l’ensemble des instances surfacées par Datadog, les attaques que nous détectons, et les risques – les erreurs de configurations et les vulnérabilités », résume-t-il. « Finalement, nous cherchons à montrer avec cette vue unifiée s’il y a des services vulnérables ou mal configurés en production qui sont sous attaque ».

Pour ce faire, l’éditeur fournit le catalogue de ressources, auquel il associe un modèle graphe permettant de visualiser les relations entre les actifs, puis ajoute la possibilité de configurer des règles de détection personnalisées. CSPM automatise les audits et révèle les mauvaises configurations. CWS supervise les fichiers et les processus de monitoring pour détecter les menaces. Ces informations sont affichées en face des ressources listées dans le catalogue.

La mise au point de Cloud Security Management émanerait des retours de clients. Ils ne souhaitent plus attendre plusieurs semaines avant que l’équipe de sécurité ait terminé l’inventaire des ressources affectées nécessaire à l’étude et à la remédiation d’une attaque.

En se positionnant sur le marché CNAPP, Datadog se retrouve en face de Crowdstrike, Lacework, Palo Alto, Orca, Wiz, ou encore Sysdig.

Les éditeurs spécialistes de la cybersécurité ne seraient pas en capacité d’offrir ce type de solution, selon Pierre Betouin.

« Ils n’ont pas la couverture de l’infrastructure que nous arrivons à fournir », vante le SVP. « Datadog est un spécialiste de l’observabilité, les développeurs et les Ops ont largement déployé notre agent sur leurs instances. Et comme nous supervisons l’infrastructure et les applications, nous avons une vue "full stack" ».

Cette détection complète des actifs dans le cloud est pourtant au cœur de la promesse d’Orca, entre autres.

De même, les acteurs comme Splunk n’ont pas suffisamment intégré leurs solutions pour fournir cette vue unifiée, selon Pierre Betouin.

Mais il ne s’agit pas remplacer les SIEM, les EDR et les SOAR en place dans les entreprises, d’après Datadog. « Ces sujets sont traités par les équipes SOC et nous pouvons très bien envoyer des informations de sécurité vers ces outils », précise-t-il.

Avec ASM et CSM, il s’agit avant tout de fournir des fonctionnalités pour les développeurs et les opérationnels, dans le respect de l’approche DevSecOps.

« Les frontières entre les différents rôles sont de plus en plus floues. Les développeurs ont de plus en plus accès à la production, et les Ops ont de plus en plus accès au code », assure Pierre Betouin. « Vous avez exactement le même enjeu dans la sécurité. L’approche DevSecOps ne prendra réellement forme que si les équipes disposent d'une plateforme pour travailler ensemble ».