CNAPP : Datadog consolide les vulnérabilités et les alertes

Lors de son événement DASH, au début du mois d’août 2023, Datadog a largement mis en avant ses produits de cybersécurité.

Sur ce sujet, le spécialiste de l’observabilité se positionne sur deux aspects. Il y a le monde du SIEM, où il se présente comme un nouveau venu, et le monde SecOps, où l’éditeur semble déjà plus à l’aise.

Pour rappel, Datadog a lancé l’année dernière l’offre Cloud Security Management (CSM), en sus d’Application Vulnerability Management (AVM) et d’Application Security Management (ASM).

Lors de DASH, il a présenté Security Inbox, un tableau de bord intégré à CSM, sa solution à la croisée entre une plateforme CSPM (Cloud Native Posture Management) et CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform).

« Il s’agit de réunir la plupart des indicateurs que nous avions déjà dans la plateforme : les erreurs de configuration, les attaques sur les charges de travail spécifiques, les vulnérabilités et les identités à risque. », résume Pierre Bétouin, Senior Vice President, Product Management chez Datadog.

Security Inbox doit permettre de remonter une dizaine d’informations « haut niveau » dans une interface permettant de les comprendre en quelques minutes.

« Par exemple, nous sommes capables de détecter une attaque sur une charge de travail en production qui a des vulnérabilités connues et qui traite des données sensibles », illustre le responsable.

Une page d’accueil pour éviter la fatigue d’alerte

Ces indicateurs étaient disponibles dans la plateforme de l’éditeur. Les données collectées par l’agent de Datadog étaient distribuées à travers divers tableaux de bord afin de répondre à d’autres usages. Ici, l’éditeur consolide ces informations de sécurité automatiquement et en quasi-temps réel.

« C’est le nouveau point d’entrée pour Cloud Security Management. C’est là où vous irez pour connaître les grands événements, le tout en dix minutes ».

Pierre Bétouin explique que Datadog s’est inspiré de la routine matinale d’un employé qui consulterait ses mails. « Vous ouvrez votre boite mail et vous savez ce qui est important en lisant les objets. Nous voulons faire la même chose avec Security Inbox. Il ne s’agit pas d’offrir une vision globale et exhaustive des vulnérabilités et des compromissions, mais de surligner la dizaine d’événements importants de la journée », relate le responsable.

Depuis les rachats de Timber et Sqreen en 2021, l’éditeur entend remédier les vulnérabilités et empêcher les compromissions. Si les solutions techniques ont mis environ un an à voir le jour, cela fait désormais partie intégrante de son offre.

Il suffit de cliquer sur un problème (« issue » en VO) pour obtenir une « carte d’identité » qui détaille la vulnérabilité.

Cette carte donne des informations sur « l’attaquant, les différentes attaques ciblant les actifs, les risques identifiés comme les vulnérabilités et les erreurs de configuration », explique Pierre Bétouin.

Datadog a également ajouter la possibilité d’identifier des « identités à risques », par exemple des comptes qui auraient des accès trop permissifs, selon le SVP.

« Si un acteur malveillant arrive à récupérer ces accès, les risques de compromissions sont importants », rappelle Pierre Bétouin.

En effet, Datadog a intégré à son offre Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) la possibilité de détecter les attaques visant le IAM et les vulnérabilités affectant les infrastructures cloud. Plus particulièrement, l’outil Infrastructure Vulnerability Management permet de scanner les images de conteneurs et les hôtes. Celui-ci est connecté à la base de données de vulnérabilités de l’éditeur, qui combine les données en provenance de sa plateforme et les agrégats issus du standard CVSS. L’outil permet aussi de détecter les versions de systèmes d’exploitation à mettre à jour.

« Nous savons si la vulnérabilité concerne un système en production, nous savons quand la vulnérabilité s’est présentée, nous savons si le système est exposé, s’il y a du trafic ou non. Nous pondérons le score CVSS avec le score Datadog », liste Pierre Bétouin.

Ainsi, le SVP assure que les notifications envoyées aux utilisateurs sont mises à jour suivant l’évolution des risques et de la menace. « Non seulement vous pouvez savoir si vous avez des vulnérabilités qui affectent une instance, mais également si elle est attaquée et quand », poursuit-il.