New Relic se vend à Francisco Partners et TPG pour 6,5 mds $

Tempête sur le marché de l’observabilité. Après avoir finalisé l’acquisition de Sumo Logic en mai dernier pour 1,7 milliard de dollars, Francisco Partners a annoncé sa volonté d’acquérir New Relic en association avec le fonds d’investissement TPG Capital. Les deux investisseurs bien connus dans le secteur IT rachèteront le spécialiste de l’APM au prix de 87 dollars par action, soit approximativement 6,5 milliards de dollars.

Ce prix d’achat représenterait « une prime d’environ 26 % par rapport au cours de clôture moyen de New Relic pondéré en fonction du volume sur 30 jours » (une mesure arrêtée au 28 juillet dernier). Ce prix à l’action intime une hausse de 30 % par rapport à la valeur moyenne du cours sur une période de douze mois. Francisco Partners, New Relic et TPG Capital prévoient de terminer l’acquisition « à la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024 ».

D’âpres négociations Après neuf ans de cotation au New York Stock Exchange, l’éditeur redeviendra une société privée, tout comme Sumo Logic. Selon les investisseurs, New Relic bénéficiera « d’une plus grande flexibilité pour continuer à investir dans sa plateforme d’observabilité », tout en répondant aux demandes de ses clients. Dans un message diffusé sur le site Web de l’éditeur, Bill Staples, CEO de New Relic, se veut rassurant. Il déclare que le modèle de tarification à la consommation, instauré il y a trois ans, demeurera en vigueur et que ce changement de propriétaire « ne modifie pas » la stratégie de l’éditeur ainsi que ses relations avec ses clients et ses prospects. Cette annonce effectuée le jour même de la publication de ses résultats financiers est, semble-t-il, le fruit d’âpres négociations. Le 26 mai dernier, Reuters rapportait que New Relic avait cessé les négociations avec Francisco Partners et TPG Capital. Les trois parties avaient refusé de commenter cette information auprès de l’agence de presse. Le cours de New Relic, remonté en prévision de cette annonce, avait dévissé de 5 %, faisant chuter sa capitalisation aux environs des 5 milliards de dollars, contre 5,9 milliards actuellement. Finalement, les actionnaires majoritaires de New Relic ont pu trouver un terrain d’entente avec les nouveaux investisseurs, note un porte-parole. « Cette transaction est le résultat d’un processus complet qui comprenait un engagement avec des parties financières et stratégiques, dirigé par un comité de transaction incluant des représentants de deux de nos plus grands actionnaires publics », indique Hope Cochran, administrateur indépendant principal du conseil d’administration de New Relic. « Le conseil d’administration est unanimement convaincu que la transaction reflète de manière appropriée l’activité innovante et solide de la société tout en maximisant la valeur pour les actionnaires ».

Une stratégie commerciale qui commençait à payer New Relic a terminé son premier trimestre fiscal 2024 le 30 juin 2023 en engrangeant 242,6 millions de dollars, soit une hausse de 12 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière. Les revenus liés au modèle à la consommation atteignent 213,9 millions de dollars (88 % du CA), soit une augmentation de 39 % sur la même période. L’entreprise revendique environ 15 900 clients actifs, dont 1 241 dépensent plus de 100 000 dollars à l’année dans sa plateforme APM. Selon New Relic, la stratégie du modèle à la consommation fonctionne. Sur un an, New Relic a vu ses pertes nettes passer de 56,2 millions de dollars à 33,3 millions. Des résultats en apparence positifs. Pour autant, l’éditeur affiche un déficit cumulé de plus d’un milliard de dollars. Aussi, il a engagé plusieurs restructurations. La première, en août 2022, visait la réduction de ses effectifs. La deuxième, en mars 2023, a ciblé son empreinte immobilière. Au cours du premier trimestre fiscal 2024, New Relic a de nouveau annoncé le licenciement de 212 salariés, soit un peu moins de 10 % de sa masse salariale. Technologiquement, même s’il a dû rattraper un certain retard par rapport à ses concurrents Datadog ou Splunk, New Relic a su trouver sa place sur ce marché fortement concurrentiel. Il a étoffé son offre pour cibler davantage les développeurs et les SRE, en inscrivant ses ajouts dans l’approche « shift left ». Dernièrement, il a présenté la préversion d’une solution IAST issue du rachat de la startup californienne K2 Cybersecurity. En juin, Il a présenté APM 360, une offre qui doit apporter « une vue unifiée » des données de télémétrie à travers l’ensemble de la pile technologique. Une même interface permet de visualiser et de corréler les logs, les événements, les traces distribuées et les métriques. Les tableaux de gestion des alertes et des vulnérabilités, des SLA, des SLO, ainsi que les tableaux d’examen des causes profondes peuvent être tous consultés depuis un seul environnement.