Group DIS : encore un infogéreur victime de cyberattaque

Ce lundi 15 mai au matin, le département des Côtes d’Armor indique, sur Twitter qu’un « incident technique rend actuellement indisponible l’accès à plusieurs sites internet du département ».

Deux jours plus tôt, le samedi 13 mai, Actu.fr indiquait que l’accès à son site avait « été perturbé à la suite d’une panne de serveurs appartenant à l’entreprise qui héberge nos contenus ».

Dans les deux cas, les explications sont à chercher du côté de Group DIS, un spécialiste lillois de l’hébergement et de l’infogérance. Celui-ci a été racheté par Constellation à l’automne 2022. Dans un communiqué annonçant l’opération, on pouvait ainsi lire que le Group DIS « accompagne notamment les médias et les e-commerçants dans l’hébergement et l’optimisation de leur plateforme web. Parmi eux, nous pouvons citer le 2ème site de presse régional Actu.fr du groupe Publihebdos ou l’enseigne de parfums Adopt ».

Plusieurs services en ligne du département des Côtes d’Armor sont également hébergés chez Group DIS. Sans surprise, les clients de ce dernier sont nombreux. Et il faut également compter avec ceux des prestataires de services numériques, tels des créateurs de sites Web, qui utilisent les services de l’infogéreur. Aujourd’hui, nombreux sont les sites Web hébergés sur l’infrastructure de Group DIS qui ne répondent pas, affichent une erreur de connexion à une base de données, ou retournent simplement une page blanche.

A l’heure où sont publiées ces lignes, nous n’avons pas reçu de déclaration de Group DIS. La seule information publiquement accessible figure sur la page d’authentification d’un service en ligne de l’infogéreur : « Bonjour, Nous subissons actuellement une attaque d’envergure. Nous avons pris l’initiative de couper les accès extérieurs de l’ensemble des infrastructures. Actuellement, vos services ne sont pas accessibles. Nous faisons le maximum pour rétablir la situation le plus rapidement possible ».

Ce n’est pas la première fois qu’un prestataire d’infogérance est victime d’une cyberattaque. Mi-mars, une cyberattaque a ainsi touché une partie de l’infrastructure du service OnCloud de Bouygues Telecom Entreprises, le 18 mars 2023, affectant « quelques dizaines » de clients.

Au premier trimestre 2022, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) disait avoir « traité 18 compromissions » ayant affecté des ESN l’année précédente, contre 4 en 2020.

Huit cas étaient connus publiquement pour 2021, Infovista, Berger-Levrault, Solware, LinkOffice, Maitrex, Idline, un prestataire de la ville du Cannet des Maures – Inetum –, ou encore Xefi – du moins selon l’un de ses clients et les allégations d’Everest – et comme le suggèrent les données divulguées par le groupe début octobre dernier.

Fin mai 2022, Akka Technologies – racheté par Adecco et désormais rebaptisé Akkodis – avait été victime d’une cyberattaque impliquant le ransomware Alphv/BlackCat, à l’instar d’Inetum. Aucune de ces deux attaques n’a été revendiquée sur le site vitrine de la franchise mafieuse correspondante.

Fin septembre 2022, c’était au tour d’ITS Group d’être confronté à une cyberattaque impliquant un rançongiciel. Celle-ci a depuis été revendiquée par le groupe Play. Fin 2022, l’ESN néo-zélandaise Mecury IT a été confrontée à la franchise mafieuse LockBit, de même que Kearney & Company, et AFD.Tech (Accenture) a évoqué une « tentative d’activité irrégulière », sans plus de précision.