IA générative : les professeurs n’ont pas peur (étude)

Les nouveaux d’IA générative sont-ils bons ou mauvais pour les élèves ? Vont-ils augmenter la « triche » et baisser le niveau des futurs professionnels ou au contraire améliorer leurs capacités d’apprentissage et de raisonnement ?

S’il est encore trop tôt pour répondre, une chose est sûre : ChatGPT et consort bouleversent l’éducation. Un peu partout dans le monde, des écoles prennent déjà des mesures pour intégrer ou exclure les outils d’IA générative. Mais qu’en pensent vraiment les professeurs et les élèves ?

Et côté enseignant cette fois, 52 % pensent que les outils d’IA vont aussi améliorer leur métier.

L’étude a été menée en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Finlande, en France, au Japon, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à Singapour.

Un rapport du Capgemini Research Institute mené auprès de 1 800 professeurs de l’enseignement secondaire, de 4 500 parents d’élèves, et de 900 élèves âgés de 11 à 18 ans montre que la moitié des enseignants du secondaire considèrent que le potentiel de l’IA générative en tant qu’outil pédagogique l’emporte sur les risques.

Les Français plus mitigés sur ChatGPT

Il n’en reste pas moins que la moitié des professeurs déclarent que leur établissement a bloqué ou a restreint l’utilisation de ces outils sous une forme ou une autre. Seuls un peu moins de 20 % des établissements ont intégré ces outils dans une approche de « précurseurs ».

Une approche que, visiblement, plus d’enseignants jugent viable. Dans l’ensemble, 56 % considèrent en effet que les programmes et les évaluations doivent être adaptés pour tenir compte de l’utilisation par les élèves des contenus générés par l’IA.

Si les professeurs n’ont pas peur de l’IA générative, cela n’empêche pas 78 % d’entre eux de s’inquiéter de l’impact négatif de ces outils sur les résultats d’apprentissage des élèves – souligne Capgemini – notamment le fait que les compétences en écriture pourraient être moins valorisées (66 %) et qu’ils pourraient limiter la créativité de l’élève (66 %).

L’étude note également que le sentiment à l’égard de l’IA générative varie considérablement d’un pays à l’autre : les enseignants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Finlande sont plus prompts à reconnaître l’importance et le potentiel de l’IA générative qu’à Singapour, au Japon ou… en France.