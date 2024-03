L’IA générative transforme déjà les postes et les besoins en compétences

L'Intelligence artificielle générative commence à redessiner, discrètement mais surement, le marché du travail. Et même si elle n’est pas (pas encore ?) la cause de vagues de licenciements – la GenAI n’est par exemple par à l’origine des réductions massives de postes dans la Silicon Valley - on constate déjà une baisse des embauches et des offres dans les secteurs et pour les postes susceptibles d'être automatisés par cette technologie.

Et encore. Les entreprises n'en sont qu'aux premiers pas de leurs explorations des LLMs et autres RAG. ChatGPT-3 n'existe que depuis un an ! Le potentiel de « disruption » de la Gen AI est donc considérable pour les ressources humaines.

Mais selon elle, il y aura un double mouvement. La « sous-traitance par la GenAI » concernera les tâches peu complexes. Et les emplois qui resteront après cette externalisation nécessiteront des niveaux de formations et de compétences plus élevés.

Au premier abord, l’IA générative est une nouvelle forme d'externalisation (outsourcing). Simplement, au lieu d’être délocalisé en Inde, en Chine, ou dans les pays du Maghreb (comme dans le offshoring et le nearshoring), les emplois vont cette fois « dans la machine », compare Deborah Compeau, professeur de systèmes d'information et doyenne par intérim du Carson College of Business and Research de l'université de l'État de Washington.

L’IA générative transforme les postes

Attention. Qui dit « tâches peu complexes », ne dit pas forcément « emplois peu qualifiés ».

Selon une étude américaine réalisée par le Burning Glass Institute et la Society for Human Resource Management – intitulée « Generative Artificial Intelligence and the Workforce » - la GenAI devrait affecter un large éventail d'emplois dans les domaines administratifs, financiers, juridiques, informatiques et mathématiques, et même créatifs.

Matthieu Hug, président et fondateur de l’éditeur français Tilkal, résumait cette état de fait dans nos colonnes en évoquant « l’ubérisation des bullshit jobs » (sic).

« Une partie des travailleurs du savoir font un travail formaté, essentiellement de synthèse. Tout ce que ChatGPT fait plus vite et pour moins cher », constate Matthieu Hug, qui souligne au passage une ironie de l’Histoire. Alors que ce sont les emplois peu qualifiés et manuels (en particulier industriels) qui ont été touchés par la mondialisation et la délocalisation, ce sont aujourd’hui les postes de ceux qui aurait promu cette « rationalisation » qui sont aujourd’hui menacés.

Le fondateur d’OpenAI, Sam Altman souligne lui aussi la disruption assez inattendue de l’IA (au sens large) sur les emplois les plus qualifiés. « Le consensus était que l’on verrait d’abord un impact de l’IA (NDR : avec l’automatisation et la robotique) sur les emplois ouvriers et peu qualifiés ; puis sur les employés de bureau et les cols blancs. Quant aux créatifs, on se disait que cela n’arriverait jamais, ou en tout cas bien après les autres. À l’évidence, ce n’est pas ce qui se passe », confiait-il, en janvier, dans une conversation avec Bill Gates.

Le bouleversement annoncé des compétences et des métiers et qui commencerait déjà à se concrétiser (lire ci-après) suscite des craintes chez les salariés. En juin 2023, d’après une étude du BCG auprès de 13.000 répondants, 41 % des salariés français se disaient préoccupés par les conséquences de l’IA générative sur leur emploi (contre 30 % au niveau mondial). Dans le monde, seuls les Hollandais sont plus préoccupés par cette question (42%).