IA : les dirigeants préfèrent les modèles propriétaires

Selon une enquête (« AI in action ») menée par le Capgemini Research Institute auprès de 1 600 cadres d’entreprises (de plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires), l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) – et plus spécifiquement de l’IA générative (GenAI) – permettrait déjà des réductions de coûts significatives dans plusieurs fonctions métiers.

Ils évoquent par exemple une baisse moyenne de 40 % des coûts liés aux opérations client, 26 % pour les RH, 24 % pour la finance et la comptabilité, et 21 % pour la chaîne logistique et les achats.

Mais ces gains restent concentrés sur des tâches simples et répétitives, note le rapport, ce qui montre que les projets actuellement déployés visent davantage des gains d’efficacité « basiques » plutôt que des transformations digitales en profondeur.

Capgemini cite l’exemple de Yum Brands (maison-mère de Taco Bell), qui utilise un assistant dopé à l’IA pour gérer les présences du personnel, planifier les horaires de travail ou – plus transformatif – ajuster les heures d’ouverture de ses 60 000 restaurants en fonction des conditions de marché.

Des gains réels, mais encore limités Même si les bénéfices économiques semblent déjà perceptibles, ils doivent être mis en balance avec le coût d’exploitation des systèmes IA, avertit l’ESN. Bonne nouvelle : ce coût baisserait rapidement. Les prix pratiqués par OpenAI pour interroger ses modèles, par exemple, ont fortement chuté. GPT-3.5 est passé de 20 dollars à 0,07 dollar par million de tokens, et GPT-4 de 15 dollars à 0,12 dollar. D’autres techniques, comme la réduction de la taille des modèles (pruning), leur quantification (ou quantization) ou leur distillation, permettent aussi de diminuer les ressources nécessaires à l’exécution, et donc de réduire ces coûts. À cela s’ajoutent de meilleures stratégies (traitement par batch, mise à l’échelle dynamique, algorithmes plus sobres en énergie, etc.).

Une méfiance persistante envers l’open weight Autre enseignement, malgré la performance croissante des modèles open weight (comme Mistral ou LLama) les dirigeants restent majoritairement attachés aux modèles propriétaires. Près des trois quarts des décideurs disent préférer ces modèles, dont 43 % penchent pour ceux développés par les grands acteurs du cloud (hyperscalers) et un tiers pour ceux d’éditeurs spécialisés. Ce choix est particulièrement marqué dans les organisations les plus avancées dans leurs investissements IA. Pour Capgemini, cet état de fait reflète une volonté de se reposer sur des solutions robustes, sécurisées, intégrables, et avec un support. D’autres souligneront des stratégies assez « moutonnières », voire frileuses.