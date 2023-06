Sauvegarde et cybersécurité : Commvault s’essaie au mélange des genres

Commvault, l’éditeur spécialiste des solutions de sauvegarde, va utiliser des capacités d'apprentissage automatique pour mieux piéger les attaques par ransomware. La fonction s’appelle ThreatWise Advisor et se trouve dans le logiciel de backup en cloud Metallic. Elle étend une fonction existante de création de leurres, ThreatWise, que Commvault avait déjà ajoutée l’année dernière.

ThreatWise premier du nom exigeait des administrateurs qu'ils définissent manuellement l'emplacement des pièges. ThreatWise Advisor comprend les données qui sont stockées et détermine les meilleurs emplacements et les meilleurs contenus pour maximiser l’attirance des leurres. Lorsqu’un malfaiteur ou un script s’engouffre dans un tel faux volume de fichiers, il fait retentir une alarme qui permet à l’entreprise utilisatrice d’identifier et de stopper une attaque en cours. La technologie avait été créée par la startup TrapX, que Commvault avait rachetée en 2020.

ThreatWise Advisor n’est que la première étape d’une série de fonctions de cybersécurité que Commvault entend ajouter à son logiciel de sauvegarde. Viendront ensuite l'analyse des risques avec Risk Analysis, l’identification des tentatives d’intrusion avec Threat Scan et la restauration automatique des données et des services endommagés avec Auto Repair. Une console de supervision des risques, en cloud comme sur site, Commvault Cloud Command, arrivera sous peu.

Dans le détail, Risk Analysis permettra à la plate-forme du fournisseur de découvrir et de classer les données sensibles dans les environnements de stockage de production et de sauvegarde. Les administrateurs pourront définir des politiques de mise en quarantaine et de suppression automatiques qui s’activeront à la moindre attaque.

Threat Scan inspectera les sauvegardes pour y localiser les jeux de données chiffrés, corrompus ou suspects. Commvault Auto Recovery suggérera les meilleurs points de récupération dans le temps.

Commercialement parlant, ThreatWise Advisor devrait enrichir gratuitement l’option payante ThreatWise. Commvault Cloud Command sera gratuit pour tous les utilisateurs de Metallic. Risk Analysis, Threat Scan et Auto Recovery seront vendus séparément avec leurs propres modèles de tarification. Tous ces services devraient être lancés dans le courant de l'année, selon Commvault.