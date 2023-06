DecSecOps : AWS tente de faire bouger les lignes avec CodeGuru Security

Amazon CodeGuru Security, lancé en avant-première cette semaine, se présente comme un outil d'analyse statique de la sécurité des applications (SAST) qui détecte automatiquement les failles de sécurité dans le code Java, Python et JavaScript et propose des mesures correctives. Il est basé sur la même bibliothèque CodeGuru Detector déjà intégrée à AWS CodeWhisperer, un assistant de développement accolé à un IDE, et - depuis cette semaine à Amazon Inspector, un outil de la gestion des vulnérabilités au runtime, pour la surveillance des fonctions Lambda.

Alors que les analyses de sécurité CodeGuru pour CodeWhisperer fournissent des résultats via AWS Toolkit for Visual Studio ou JetBrains IDE, Amazon CodeGuru Security s'intègre à GitHub, GitLab, Atlassian Bitbucket et JupyterLab en plus des outils DevOps d'AWS, selon la documentation d'AWS. Sur son site Web et lors de la conférence RE:Inforce de cette semaine, le fournisseur cloud a mis l'accent sur une architecture fondée sur des API et sur sa capacité à s'intégrer à n'importe quelle étape du cycle de vie du développement.

« Il cible une partie différente du pipeline », considère Keith Townsend, directeur de The CTO Advisor LLC et collaborateur de TechTarget [ le propriétaire du MagIT]. « En tant qu'organisation CISO, comment auditer le code si la détection se fait au niveau de l'IDE ? Comment gérer les problèmes de sécurité à plusieurs niveaux ? Il n'y a peut-être pas de problème avec le code au sein de l'application cloisonnée de ce code au niveau de l'IDE, mais qu'en est-il dans le contexte d'un pipeline d'applications plus large ? C'est un outil différent pour un domaine d'intérêt différent ».

Rattraper le retard pris sur GitHub Copilot Avec ce changement d'orientation pour Amazon CodeGuru, les observateurs du marché perçoivent également de potentiels changements dans le paysage concurrentiel entre AWS et des rivaux tels que Microsoft, ainsi que des partenaires SAST tiers. Un observateur du secteur considère que l'arrivée de CodeGuru Security est le signe de pressions sur AWS de la part de Microsoft, en particulier avec GitHub Copilot auquel l'entreprise de Jeff Bezos tente de répondre avec CodeWisperer. « Microsoft appelle tous ses plugins [d'IA générative] Copilot, que ce soit pour GitHub, pour Office, etc. », renseigne Rob Strechay, fondateur de Smuget Consulting. « AWS semble dire qu'il dispose de ce type de solutions, mais qu'elles sont cachées dans plus d'un service. Il s'agit donc de les exposer et de les utiliser pour concurrencer Copilot de GitHub en particulier ». En outre, Rob Strechay avance que l'intégration de la sécurité de CodeGuru avec davantage d'outils tiers pourrait refléter un manque de demande pour les outils natifs d'AWS tels que IDE Toolkit, CodeCommit, CodeBuild et CodeDeploy. « [AWS] semble admettre que personne n'utilise sa pile de développement, donc [elle doit] être davantage là où sont les clients, ce qui aurait dû faire dès le départ plutôt que de construire un IDE », juge-t-il. Keith Townsend ne connaît pas le niveau d’adoption réelle des outils de développement d'AWS. « Mais il serait logique qu'AWS offre une plateforme SaaS que vous pouvez brancher à vos pipelines, ces extensions d'IDE ne bénéficient pas d'adoption de masse », avance-t-il.