GenAI : avec Amazon Q, AWS affiche ses ambitions face à ses concurrents

Pour rappel, la marque « Q » est apparue il y a deux ans quand le fournisseur cloud a lancé QuickSight Q, un outil pour interroger des données en langage naturel à travers sa plateforme BI.

La vague de l’IA générative a poussé AWS, lors de son événement Re : Invent en décembre 2023, à utiliser la marque Q pour en faire la représentante de ces assistants d’IA.

Au total, AWS propose trois offres. Amazon Q Business et Q Developer sont accessibles en disponibilité générale depuis le 30 avril. Amazon Q Apps est encore en préversion.

Amazon Q Developer est sans doute là où AWS a pu développer davantage de fonctions. Il faut dire que cela fait bientôt trois ans qu’il développe Amazon CodeWhisperer, un outil de génération de code concurrent de GitHub Copilot. Mais Q Developer doit faire bien plus que de générer du code, selon Mai Lan Tomsen Bukovec, vice-présidente de la technologie chez AWS.

Amazon Q Developer : CodeWhisperer déguisé augmenté

« Si vous interrogez les développeurs, ils vous diront que moins de 30 % de leur activité est consacrée à l’écriture de code », affirme-t-elle. « Amazon Q developer est unique en matière d’intelligence artificielle, car il ne se contente pas de générer du code très précis, mais il prend en charge une plus grande partie du flux de travail du développeur que n’importe quel autre assistant de programmation ».

Ainsi, Amazon Q Developer doit aider les développeurs à « accomplir toutes leurs tâches, de la programmation en passant par les tests, les mises à jour applicatives, la résolution de problèmes, l’exécution de scans de sécurité et de bugs, jusqu’à l’optimisation de ressources AWS », décrit le fournisseur dans un communiqué.

En réalité, la plupart des fonctionnalités d’Amazon Q Developer sont extraites de CodeWhisperer qui est amené à disparaître au profit du nouvel assistant.

Tout comme son ancêtre, Q Developer peut être intégré à un IDE du marché, peut être géré depuis AWS IAM et est accessible depuis des applications mobiles, Teams, Slack, et le site Web d’AWS.

Fonctionnalité inédite, Q Developer permet de diagnostiquer des messages d’erreur répertoriés dans la console d’AWS pour les services EC2, Elastic Container Service, S3 et Lambda dans les régions US West et US East du fournisseur cloud. Des boutons contextuels permettent d’obtenir des informations sur les erreurs les plus communes et d’obtenir des suggestions de correction. En revanche, Amazon Q ne conserve pas d’historiques des sessions de débogage.

Cette capacité mémorielle est toutefois disponible depuis les IDE compatibles quand il s’agit d’interroger le service de Chat lié à Q Developer afin de transformer, implémenter, ou générer du code. Selon la documentation d’AWS, l’outil serait « particulièrement utile » quand il est question de répondre à des questions sur l’utilisation des services AWS, sur des concepts de développement généralistes, dont la syntaxe de certains langages de programmation et le développement d’application, en sus de pouvoir assister les développeurs dans l’écriture, l’explication, le débogage de code, ainsi que la rédaction de tests unitaires.

Du fait de l’historique de CodeWhisperer, Q Developer peut automatiquement suggérer du code dans les IDE compatibles pour Java, Python, JavaScript, C#, Go, PHP, Rust, Kotlin et SQL. Les langages Ruby, C++, C, Shell et Scala sont pris en charge, mais dans une moindre mesure. Les fichiers JSON et YAML liés à CloudFormation sont bien compris par le modèle sous-jacent, tout comme le DSL de Terraform (HCL) ainsi que les éléments Typescript et Python associés à AWS CDK.

En outre, Amazon Q Developer est appairé avec les outils de détections SAST, de secrets et de posture de sécurité IaC en provenance d’Amazon CodeGuru et de CodeWhisperer pour Java, JavaScript, Python, TypeScript, Ruby 2.7 et 3.2, Go, AWS CloudFormation, Terraform jusqu’à la version 1.6.2 et pour les librairies TypeScript et Python AWS CDK. L’assistant serait aussi capable de détecter les problèmes de qualité dans le code, mais AWS ne précise pas comment, hormis que les algorithmes ont été entraînés avec de bonnes pratiques.