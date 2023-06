LockBit : arrestation d’un affidé présumé de cette franchise si prolifique

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 15 juin 2023, le ministère américain de la Justice a annoncé l’interpellation et l’inculpation de Magomedovich Astamirov. Âgé de 20 ans et originaire de la république de Tchétchénie, il est accusé d’avoir participé aux activités de la franchise mafieuse LockBit : « selon une plainte pénale obtenue dans le district du New Jersey, d’août 2020 au moins à mars 2023, Astamirov aurait participé à une conspiration avec d’autres membres de la campagne de ransomware LockBit pour commettre une fraude électronique et pour endommager intentionnellement des ordinateurs protégés et faire des demandes de rançon, par l’utilisation et le déploiement d’un ransomware ».

Selon le communiqué de presse, le rançongiciel LockBit a été utilisé à partir de janvier 2020 dans le cadre de plus 1 400 cyberattaques, dans le monde entier, pour « émettre plus de 100 millions de dollars de demandes de rançon ». Au moins « des dizaines de millions de dollars » auraient ainsi été effectivement obtenus.

La plainte évoque de son côté « au moins environ 1 800 » attaques avec LockBit depuis son apparition, et la collecte d’au moins 90 millions de dollars de rançon.

Selon le ministère américain de la Justice, « Astamirov possédait, contrôlait et utilisait toute une série d’adresses électroniques, d’adresses IP et d’autres comptes de fournisseurs en ligne qui lui permettaient, ainsi qu’à ses complices, de déployer le ransomware LockBit et de communiquer avec leurs victimes ». Et de préciser que « dans au moins une circonstance, les forces de l’ordre ont été en mesure de retracer une partie du paiement de la rançon d’une victime à une adresse de monnaie virtuelle contrôlée par Astamirov ».