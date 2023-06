IA : avec MIA, Digitalent veut faire entrer les métiers dans la danse

Fondée en 2015, Digitalent s’est d’abord illustrée par son activité de consulting. Ses clients ? De grandes banques, des assurances, des fournisseurs d’énergie et d’eau ou des spécialistes de l’e-commerce français. L’entreprise développe une double activité : elle endosse également le costume d’éditeur.

Depuis 2017, en collaboration avec le laboratoire de l’X Polytechnique, la société installée à Paris développe la plateforme MIA, pour Moteur d’Intelligence Artificielle. Cette suite no-code, commercialisée depuis la fin de l’année 2022, vise en premier lieu les métiers. Depuis YouTube, l’éditeur présente trois usages aux périmètres clairs : la détection d’objets à partir d’une vidéo, la mesure de l’attrition dans une banque et la prédiction d’achats auprès de fournisseurs.

« Nous ciblons aussi les data scientists et les DSI qui souhaiteraient accélérer le déploiement des projets d’IA », ajoute Pascal Corrotti, directeur général adjoint chez Digitalent.

Conceptuellement, MIA se rapproche des plateformes d’Alteryx, de DataRobot ou de Dataiku, mais insiste sur la simplicité d’accès. À l’instar de Semarchy, Digitalent a choisi les composants Material Design développés par Google pour proposer une expérience utilisateur familière. Des boutons et des curseurs représentent les paramètres modifiables d’un algorithme de machine learning ou de deep learning.

Pour autant, MIA n’a rien d’une jolie coquille vide : la plateforme accueille une soixantaine d’algorithmes préentraînés pour classer (segmenter) ou prédire des données. « Nous utilisons des modèles disponibles en open source que nous adaptons à nos besoins et nous en développons d’autres en partenariat avec l’École polytechnique Paris », relate Pascal Corrotti. « Nous sommes en train de déposer un brevet pour des cas de multiprédiction ».

Traiter des cas d’usage métier de bout en bout

Les usagers peuvent par ailleurs importer leurs propres modèles.

Avant d’en arriver là, la plateforme propose un outil de nettoyage automatique de données qui permet de normaliser les data sets ou encore d’effectuer des jointures. « MIA permet de télécharger des jeux de données ou de se connecter directement à une base de données ou des applicatifs via API », précise Pascal Corrotti. « Puis, il s’agit d’améliorer la qualité des données en supprimant les valeurs aberrantes, en créant des données synthétiques ou en utilisant des moyennes ou des médianes s’il manque certaines informations ».

MIA permet de détecter et de supprimer automatiquement les doublons et les valeurs aberrantes dans un jeu de données.

De surcroît, MIA dispose d’une bibliothèque de données open source externes pour enrichir les data sets des usagers. « Nous détectons automatiquement le type de données (tabulaires, textes, images, vidéo) au chargement des données », informe Pascal Corrotti.

Un module statistique permet d’explorer visuellement les données afin de déterminer quel modèle est le plus approprié selon l’analyse à réaliser. Un module similaire peut être utilisé dans le but de motoriser les aspects décisionnels. « Certains prospects souhaitent utiliser notre plateforme pour de la mise en qualité des données et de la BI, sans forcément se lancer immédiatement dans des projets d’IA », renseigne le directeur général adjoint.

Pour ceux qui veulent exploiter les modèles d’IA proposés par Digitalent, une fonction d’autoML sélectionne « le meilleur algorithme en fonction des données en entrée », selon Pascal Corrotti. Par exemple, l’éditeur propose une quinzaine d’algorithmes pour exploiter les données tabulaires. Les traitements ne sont pas figés dans le marbre. Au cours du cycle de vie d’un projet, le module d’AutoML peut déterminer qu’un algorithme doit être remplacé afin d’obtenir de meilleures prédictions. La même chose est vraie pour les données textuelles (traitées à l’aide de modèles NLP) et les images/vidéo (MIA inclut plusieurs modèles de type VGG).

Pour la gestion opérationnelle des modèles, Digitalent s’appuie sur le projet open source Mlflow. Pour respecter le RGPD et en anticipation de l’application de l’AI Act, les applications dans MIA peuvent être soumises à des règles métier. « Cela permet d’appliquer des garde-fous conformes aux exigences des entreprises », considère Pascal Corrotti.

Plus tard, l’éditeur compte mettre l’accent sur l’explicabilité des données en direction des métiers. « Nous voudrions proposer un rapport complet pour tracer l’ensemble des transformations appliquées à travers MIA », envisage le responsable.