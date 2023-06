L’emploi des séniors dans l’informatique, piège ou opportunité ?

La loi sur la réforme des retraites a eu au moins le mérite de soulever une question, à défaut de la traiter : ça veut dire quoi, être « senior » dans le monde du travail, aujourd’hui ?

En France, on est « senior », selon les statistiques et les barèmes des RH, dès 45 ans. A devoir désormais travailler jusqu’à un âge légal fixé, même s’il est modulable, de 64 ans, on est donc par défaut considéré comme « senior » pendant… 19 ans. Soit pas loin d’une génération – la durée d’une génération étant d’environ 25 ans.

Selon une étude menée par Opinion Way pour le site Indeed en Septembre 2022 sur Les salariés seniors en entreprise, regards croisés salariés et dirigeants, l’âge pour être défini comme « senior » est de 54 ans. D’après la DARES (Direction de l’animation, de la recherche, des études et de la statistique dépendant Ministère du Travail), « en 2021, 56 % des personnes de 55 à 64 ans sont en emploi en 2021, (contre 81,8 % des 25 à 49 ans) et 59,7 % en activité. Ces taux sont au plus haut depuis 1975 ». A souligner que la France fait partie des « mauvais élèves « européens » : ce taux est de 76,9 % pour la Suède, 71,8 % pour l’Allemagne, et 60, 5% dans l’ensemble d’Union Européenne.

Parmi les obstacles cités, non sans cynisme, par les recruteurs dans cette même étude, les problèmes de santé arrivent en tête (43 %), suivis par l’importance de la rémunération (46,6 %) la difficulté à se servir des outils numériques (32 %), ou encore le fait que les candidats soient trop âgés pour le poste (23 %).

Une étude du cabinet de recrutement Robert Half de novembre 2022 établit que 63 % des salariés de âges de 45 à 56 ans n’ont pas été sollicités par les recruteurs au cours des 6 derniers mois. Ça part mal.

Et il y a cette démarche, notamment chez les jeunes pousses, consistant à recruter des profils confirmés pour rassurer les investisseurs et les business angels. Mais elle n’a pas été de nature à rassurer le marché de l’emploi des seniors.

Compte tenu de la pénurie du secteur, de plus en plus d’écoles se lancent dans la formation de personnes en reconversion sur des compétences techniques nouvelles, notamment les nouveaux langages de programmation, pour devenir développeurs. En même temps, il est bien des domaines patrimoniaux en recherche de compétences, notamment le secteur bancaire pour le Cobol .

Le recrutement des cadres dans l’informatique a augmenté de 15 % en 2022, notamment dans les grandes entreprises et ETI (87 % en 2022), et dans le PME (38 %) en 2022. La tension est telle que 18 % envisagent de supprimer la période d’essai, cette pierre angulaire du CDI des cadres, selon l’étude sur les pratiques de recrutement des cadres de fin mai 2023. Pour autant, seulement 43% des entreprises ont, en 2022, recruté un cadre plus expérimenté.

Is silver really beautiful ?

Elodie André, consultante relations entreprises pour l’Apec, ne cache pas, dans la vraie vie, la difficulté du propos : « bien sûr, il y a tout un discours sur l’importance des ‘softs skills’, mais quand je parle de profils seniors avec les entreprises qui sont en tension pour recruter, les clichés – trop chers, pas assez adaptables – ont la vie dure ». Et cela « d’autant que la tech est un secteur où les compétences informatiques évoluent très vite. Je prends effectivement mon bâton de pèlerin pour tenter de faire bouger les lignes, et ce n’est pas évident. Ce travail de conviction, c’est un travail de fourmi, et il est quotidien », plaide-t-elle.

Quentin de Beaufort, directeur chez Robert Half, partage cet avis : « il faut convaincre les entreprises avec un discours différent sur les profils seniors. J’explique que le jeunisme n’est pas forcément une bonne approche, et que toute entreprise a aussi besoin d’expérience et de maturité pour progresser. Dans de postes de cadres en informatique, au bout de 15 ans, ce ne sont ni les diplômes, ni les compétences techniques qui comptent. Les entreprises veulent aussi un parcours, une personnalité… Et une attitude ».

Cette analyse est confortée par l’étude de septembre 2022 d’Opinion Way / Indeed, selon laquelle les dirigeants recherchent d’abord chez les seniors la transmission et le partage des connaissances, notamment sur les aspects métiers (52 %) ; les « soft skills et le savoir être » (47 %) ; la fiabilité et la capacité à s’engager (45 %) ; la débrouillardise et la capacité à traiter des situations critiques (45 %).

Pierre-Yves Hentzen, CEO de Stormshield, témoigne : « Stormshield compte 440 personnes, dont 60 % des effectifs travaillent en R&D ou dans des équipes techniques connexes Innovation ou Cyber Threat Intelligence. Or, 26 % ont plus de 45 ans. Quand je mène des entretiens sur des profils expérimentés, ce qui m‘intéresse, c’est bien plus la maturité, la capacité d’écoute, de réflexion et de décision sur des situations parfois difficiles… et déjà vécues, que le diplôme ».

Pour lui, « les profils seniors peuvent apporter un savoir, une intelligence des situations. Ils savent s’engager sur des valeurs, le long terme, ont aussi une certaine notion de respect du travail et les rapports humains ».

« Bien sûr », reprend-il, « il faut éviter toute généralisation abusive. Quel que soit l’âge, c’est la capacité à écouter, à s’adapter, à comprendre, à prendre des initiatives, à s’engager que je recherche dans un profil ».