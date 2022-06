Vers des tensions sur le marché des cadres en informatique ?

L’Apec (Association pour l’emploi des cadres) a publié fin avril son Baromètre du 2eme trimestre 2022 sur l’emploi des cadres. Ce dernier souligne une forte dynamique de l’emploi malgré deux ans de crises majeures. La tension sur le marché de l’emploi des cadres se serait même plutôt intensifiée : ainsi, 69 % des entreprises qui ont embauché des cadres au 1er trimestre jugent qu’il a été difficile de le faire – soit 8 points de plus qu’au trimestre précédent. Cette part était de 46 % au 1er trimestre 2021.

Les délais de recrutement se sont allongés. Au moment de l’enquête, 36 % des ETI et des grandes entreprises avaient des postes de cadres à pourvoir depuis plus de 3 mois.

Témoin d’une forte dynamique malgré la période difficile traversée, le volume d’offres d’emploi, au 1ertrimestre 2022, est supérieur à ce qu’il était au 1er trimestre 2019 : 168 000 offres d’emploi au 1er trimestre 2022 contre 152 000 proposés au 1er trimestre 2019 (et 118 000 au premier trimestre 2021). Sur l’ensemble de cette période, le volume d’emploi des cadres aura globalement cru de 11 %, et de 16 % par rapport au 1ertrimestre 2021.

« L’ingénierie/R&D, les activités informatiques et le conseil, traditionnels recruteurs de bataillons de cadres, se montrent très actifs et recrutent à des niveaux d’avant crise », note le Baromètre de l’APEC, notamment en Bretagne, Nouvelle Aquitaine et PACA, où le nveau de recrutement peut même dépasser celui d’avant la crise.

Cette tension sur le recrutement des cadres a au moins deux conséquences. Une, négative, sur la continuité des projets des entreprises : l’étude de l’Apec souligne que 45 % des entreprises qui prévoient de recruter des cadres au 2eme trimestre verraient leur chiffre d’affaires baisser si les projets sur lesquels elles travaillent n’aboutissent pas. Ce qui n’est pas en soi une bonne nouvelle.

Vers plus de mobilité ? A l’inverse, les cadres eux-mêmes ne se plaignent pas de cette tension, et le marché est jugé plus favorable. Au 1er trimestre 2022, près de 45 % (+ 3 points) des cadres se déclarent « en veille » sur le marché, et « les cadres des ETI et des grandes entreprises sont particulièrement nombreux à s’intéresser aux opportunités d’emploi : 49 %, + 4 points », précise le Baromètre de l’Apec. Beaucoup de cadres estiment donc que la période présente des possibilités d’opportunité : 56 % considèrent en mars 2022 que le changement d’entreprise est une opportunité ; ils étaient 41% en février 2021. A contrario, 59 % des cadres jugeaient que « changer d’entreprise était risqué » en février 2021 ; ils ne sont plus que 44 % en mars 2022. Le turn over, traditionnel problème (ou opportunité !) du recrutement dans le secteur informatique, pose donc de manière assez nette, le problème de la fidélisation des troupes. Pourtant le désir de voir si l’herbe est plus verte ailleurs, reste, quand on pousse un peu la question, un vœu pieux : 13 % des cadres déclarent spontanément vouloir changer d’entreprise dans un délai de 3 mois en mars 2021, et toujours 13 % en mars 2022. Courageux, mais pas téméraires…