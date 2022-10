Comment s’adapter pour mieux les fidéliser les talents IT ?

Comme beaucoup d’autres secteurs en 2022, l’IT rencontre depuis la reprise post-covid des difficultés de recrutement et de rétention des talents. Cette pénurie touche l’ensemble des profils : collaborateurs, managers et chefs de projet jusqu’aux directeurs. Mais, le problème ne peut se résumer à un contexte conjoncturel.

Une vraie question se pose : les entreprises mettent-elles en place des stratégies adaptées pour attirer, recruter et former les équipes IT/tech ?

Des formats inadaptés aux collaborateurs IT

Réseaux sociaux, baby-foot, Chief Happiness Office… Les entreprises diffusent des campagnes de communication pour rendre leur entreprise attractive et susciter l’envie de la rejoindre. Pourtant, elles ont une grande méconnaissance des préférences et appétences au travail des profils IT.

S’ajoute à cela la complexité pour certains managers de gérer ces profils et équipes parfois atypiques comme les multipotentiels, « touche-à-touche » avec des expériences riches et variées.

Pour tenter de conserver la motivation et la cohésion d’équipe, il est souvent proposé aux managers et collaborateurs un catalogue de formations pour acquérir des connaissances et des compétences complémentaires en communication, gestion du stress, etc.

Néanmoins, pour des collaborateurs IT qui conceptualisent et intellectualisent beaucoup, accumuler encore plus de savoirs ne leur donne pas forcément des clés concrètes pour agir, évoluer et être à l’aise dans leur quotidien.