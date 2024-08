IA : entre optimisme et incertitude, les Français demandent à être formés

Les études se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Récemment, un rapport indiquait que les Français faisaient partie des plus pessimistes sur l’IA générative. Un sondage du cabinet de recrutement Robert Half donne une autre vision de nos concitoyens. Dans leur majorité, les Français ne manifesteraient pas de méfiance a priori contre l’IA. Ce constat est le même dans toutes les catégories d’âges. « Ils ne sont jamais plus de 19 % à penser que l’intelligence artificielle impactera négativement leur emploi », souligne Robert Half.

Ce chiffre vient de l’enquête annuelle « Ce que veulent les candidats », conduite début avril, par le cabinet auprès d’un panel de 1 000 répondants candidats et salariés, hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans.

Les Français ne sont pas pour autant des hyper optimistes (même s’ils le sont pour 40 %). C’est en fait le sentiment d’incertitude qui domine, de peu, mais qui domine tout de même. 41 % d’entre eux (51 % des 45-65 ans) indiquent « ne pas savoir » si l’impact sera positif ou négatif.

Et là, il y a un écart générationnel. Les 18-34 ans sont les plus optimistes : 52 % pensent que l’IA aura un impact positif sur leur emploi, contre seulement 31 % des 45-65 ans.