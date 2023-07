Marché du PC : le pire est peut-être passé

Ceux qui opèrent sur le marché du PC ont placé leurs espoirs dans les prédictions des analystes d'un rebond vers la fin de cette année et plus fortement en 2024.

Après un début d'année difficile, quelques signes suggèrent que le pire pourrait être passé, avec un ralentissement des baisses sur le marché mondial des PC au deuxième trimestre.

La dernière étude de Canalys montre que les livraisons d'ordinateurs de bureau et de portables ont diminué de 11,5 % en glissement annuel au deuxième trimestre, comparativement à des baisses de plus de 30 % pour les deux trimestres précédents.

Le second trimestre représente une augmentation séquentielle des expéditions de 11,9 %, et c'est le premier signe majeur que la tendance du marché est en train de changer.

Dans ce paysage, Lenovo conserve toujours la première place, suivi de HP puis de Dell. Le seul acteur à connaître une croissance annuelle est Apple, qui a vu une amélioration de 50,9 % de sa croissance annuelle.

« Le marché du PC montre des signes précoces de redressement après une période difficile », estime Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys.

« Une baisse annuelle des livraisons était attendue au deuxième trimestre de 2023, mais il y a des indications que beaucoup des problèmes qui ont affecté le secteur commencent à se résorber », commente-t-il. « Bien que la situation macroéconomique mondiale reste difficile, les principaux acteurs de l'industrie ont souligné le fait que les taux d'activation des utilisateurs finaux ont été plus forts que les livraisons. À mesure que les conditions s'améliorent, nous nous attendons à ce que les entreprises réaffectent les dépenses dormantes vers les mises à niveau informatiques. Au deuxième trimestre 2023, le retour du financement du secteur public a contribué à stimuler une forte demande de retour à l'école pour les PC ».

Niveau des stocks

Une autre statistique positive concerne les niveaux d'inventaire, avec la majorité des distributeurs ayant signalé, en juin, qu'ils détenaient jusqu'à quatre semaines de stock, un niveau beaucoup plus bas qu'au début de l'année.

« Des signaux de marché positifs suggèrent une amélioration supplémentaire pour l'industrie du PC en 2023 », observe Kieren Jessop, analyste de recherche chez Canalys : « les niveaux d'inventaire ont encore diminué au deuxième trimestre. 41 % des partenaires de distribution interrogés par Canalys en juin ont signalé qu'ils avaient moins d'une semaine d'inventaire de PC ».

Selon lui, « tous les segments de clients sont prêts à s'améliorer de manière séquentielle pour le reste de 2023, au milieu d'un dernier effort de corrections d'inventaire et d'une saisonnalité plus forte dans la seconde moitié de l'année. Cependant, les livraisons sur l'année complète 2023 seront inférieures à celles de 2022, car les consommateurs relèguent les dépenses en PC derrière d'autres catégories dans un environnement post-pandémique ».

D'autres analystes, y compris Context, ont signalé une reprise attendue du marché des PC dans la seconde moitié de l'année, stimulée par des facteurs tels qu'un passage des utilisateurs à Windows 11 et la nécessité de renouveler les appareils acquis il y a trois ans ou plus pour faire face à la pandémie. D’aucuns espèrentégalement que les niveaux d'inflation se stabiliseront et que les conditions économiques s'amélioreront en conséquence.

L'impact des baisses du marché des PC sur le canal de distribution peut être observé dans les résultats récents de TD Synnex, le distributeur attribuant la baisse de ses revenus aux mauvaises conditions du marché.