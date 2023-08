Les entreprises face au défi du « Shadow GPT »

Est-il illusoire de bannir ChatGPT ou de réguler son usage en milieu professionnel ? Peut-être pas, mais la tâche s’annonce difficile pour les entreprises. Une étude Ipsos pour Reuters montre en effet que le « Shadow GPT » progresse rapidement, avec tous les risques associés (fuite de données confidentielles, informations erronées, etc.).

Qu’est-ce que le Shadow GPT ?

Le « Shadow GPT » est l’usage incontrôlé des applications d’Intelligence artificielle générative (IA générative) comme ChatGPT (OpenAI) ou Bard (Google).

Toute organisation tente de contrôler ses outils informatiques en interne pour en assurer la sécurité. Quand des employés ont recours à d’autres solutions (Zoom plutôt que Teams par exemple), on parle de Shadow IT (usage caché d’outils IT non validées par la DSI). D’où l’appellation de Shadow GPT quand un collaborateur échange avec une IA générative alors que la direction l’a interdit, ou qu’il le fait en ne suivant pas les règles qui édictent les bonnes pratiques pour ce genre d’outils.