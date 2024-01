OpenAI lance GPT Store, sa place de marché dédiée aux variantes de ChatGPT

Avant le court, mais intense maelstrom autour de son CEO Sam Altman, OpenAI avait annoncé le lancement de GPTs, c’est-à-dire la possibilité pour les usagers de créer des versions personnalisées de ChatGPT à l’aide d’une interface no-code. Variantes simplifiées des Custom Actions, ces GPTs semblent s’appuyer sur l’API Assistant, une interface de programmation permettant d’appeler sous le capot plusieurs modèles et diverses fonctions, elles aussi accessibles sous forme d’API. Ces versions personnalisées de l’agent conversationnel peuvent être conçues par les clients d’OpenAI ayant souscrit aux offres ChatGPT Plus, Team et, plus tard, par les clients de ChatGPT Enterprise.

Lors de la conférence développeur de la startup au début du mois de novembre 2023, Sam Altman avait promis qu’il serait possible de monétiser ces variantes de ChatGPT à travers une plateforme.

GPT Store : OpenAI tente de maintenir l’attrait autour de ChatGPT Au vu des déboires de l’intéressé et des répercussions de son éviction avortée, la plateforme GPT Store est désormais disponible pour les abonnés payants avec un mois de retard. En moins de trois mois, OpenAI assure que plus de 3 millions de GPTs ont été créés par les utilisateurs. L’information demeure difficile à vérifier : une application GPT peut être publique ou privée. Néanmoins, le GPT Store présente certaines de ces applications personnalisées dans sept catégories : Dall-E (la génération d’images), rédaction, productivité, recherche et analyse, programmation, éducation et lifestyle. Toutes les semaines, OpenAI entend mettre en avant les GPTs les plus « utiles et impactant ». Pour l’heure, l’éditeur affiche six à dix chatbots personnalisés par catégorie. Ceux-là sont principalement poussés par des startups ou des éditeurs, dont V2K.ai, Level2Labs ou encore Canva. Les outils de productivité sur les rayons de GPT Store permettent notamment de générer des diapositives, de collecter des données depuis des fichiers PDF ou d’extraire des données depuis une URL. Les services de programmation peuvent créer un site web, analyser le code contenu dans un dépôt Git, répondre à des questions sur le code, etc. Pour l’heure, OpenAI n’a pas mis en place de système de monétisation. Ce sera le cas au cours du 1er trimestre 2024 aux États-Unis. L’éditeur prévoit de rémunérer les créateurs des GPTs en fonction « de l’engagement des usagers » avec les applications personnalisées.

Les entreprises devront attendre Reste à savoir si ce magasin convaincra les entreprises, qui peuvent ou pourront bénéficier de services d’IA générative infusés dans leur suite bureautique Microsoft 365 ou Google Workspace. OpenAI n’a pas annoncé de date d’accessibilité de GPT Store pour ses clients entreprise, mais indique qu’il fournira des fonctions de contrôle d’administration afin d’éviter la prolifération d’applications de type « Shadow GPT ». Pour autant, OpenAI peut jouer sur le volume. L’étude de Spendesk, menée en décembre 2023 auprès de 5 000 entreprises (principalement des PME, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne), tend à démontrer que l’outil d’intelligence artificielle le plus adopté par ces organisations est ChatGPT. Il représente 85 % des volumes de dépenses. D’après Spendesk, les entreprises françaises ont dépensé en moyenne 434 euros l’année dernière. C’est toutefois une opportunité pour des marques qui voudraient mieux se faire connaître des clients d’OpenAI. Il faudra néanmoins demander l’autorisation auprès de la startup, qui d’ailleurs n’interdit pas, mais déconseille d’utiliser l’acronyme GPT dans le nom d’un agent personnalisé. Quelques catégories sont de facto bannies du store : les modèles consacrés à la politique, à la création de fausses actualités, les applications érotiques et de romance, ou encore les contenus violents. Pour le reste, l’éditeur encourage ses usagers payants à créer des GPTs, un moyen de conserver l’attrait pour ses services en dehors de la sphère des développeurs.