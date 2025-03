Rachat d’HashiCorp par IBM : « Nous sommes à des années-lumière de Broadcom »

La semaine dernière, IBM a présenté à ses clients français la stratégie dans laquelle s’insère l’acquisition d’HashiCorp. Annoncée l’année dernière, celle-ci n’a été finalisée qu’à la fin du mois de février, après enquêtes des autorités de la concurrence britanniques et américaines.

Les sept produits de l’inventeur de Terraform rejoignent, en premier lieu, le portefeuille « Automatisation IT » de Big Blue. Mais avant de décrire comment les solutions d’HashiCorp interagiront avec les produits IBM, Emmanuel Treny, vice-président de l’entité Automation d’IBM, évoque les deux piliers du groupe.

« Nous parlons de plateforme. L’idée, c’est de pouvoir assister nos clients tout au long du cycle de vie de leur IT », vante Emmanuel Treny. « Lorsque je déploie une application, plusieurs étapes sont essentielles. Après le provisionnement, il est crucial d’assurer sa sécurisation et son intégration. Ensuite, il ne faut pas oublier la phase de monitoring. Enfin, il est indispensable d’évaluer la performance de l’application d’un point de vue métier, afin de mesurer son retour sur investissement », illustre-t-il.

Le portefeuille automatisation IT s’insère dans un cadre élargi incluant la gestion des problématiques de modernisation des applications, l’intégration des données et des applications ( par exemple avec l’iPaaS WebMethods ), la supervision IT (Instana), la gestion des ressources applicatives (Turbonomics), l’AIOps, la cybersécurité ou encore le FinOps (Apptio , KubeCost).

« Il y a une stratégie derrière tout ça. Nous n’empilons pas les solutions : nous les intégrons et les développons », lance-t-il auprès du MagIT. « Ce qu’il faut avoir en tête, c’est que la vision d’IBM tient sur deux piliers : le cloud hybride et l’IA ».

Il y a eu toutefois des changements souvent imputés à Big Blue après ces acquisitions. Le cas Red Hat est emblématique. L’abandon de CentOS au profit de CentOS Stream a été un moment mal vécu par la communauté open source et certaines entreprises. En 2024, Red Hat a revu le modèle tarifaire de RHEL auprès des fournisseurs cloud. Une décision qui pèse ou pèsera sur les plus gros clients , mais la hausse tarifaire serait contenue. Elle est en partie justifiée par l’inflation et la nécessité d’un « meilleur alignement par rapport à la mise à l’échelle des charges de travail dans le cloud ».

Et le directeur des ventes d’HashiCorp d’insister sur la difficulté à maintenir en parallèle le développement de sept produits. « Le premier réflexe a été de resserrer [les dépenses]. En tant qu’entreprise côté en bourse, nous devions rendre des comptes au marché et devenir rentables. Auparavant, nous dépensions à perte pour développer notre marché », note-t-il.

Stéphane Le Thies, directeur des ventes France d’HashiCorp, rappelle que l’éditeur racheté par IBM, à ses débuts, misait exclusivement sur une approche « open core ». « De plus en plus de solutions concurrentes à nos services entreprise arrivaient sur le marché. Elles étaient soutenues par nos technologies open source », explique-t-il.

Une « synergie potentielle immense », du cloud au mainframe

Pour HashiCorp, il s’agit de poursuivre le développement de Terraform, Vault, Packer, Nomad, mais aussi Consul, Boundary et Waypoint, plus récent dans son histoire. « Waypoint a besoin de grandir et cible des problématiques naissantes », illustre-t-il.

Quant aux intégrations avec les produits d’IBM, Big Blue a déjà évoqué l’intégration de HCP Terraform avec Red Hat Ansible Automation Platform. Il s’agit également de simplifier l’intégration entre Red Hat OpenShift et HCP Vault. « L’intégration entre Vault et OpenShift est évidente : elle devrait se faire en un clic », estime Stéphane Le Thies.

Les intégrations de Terraform avec Apptio et Turbonomic avaient été annoncées en novembre 2024.

« Poussé à l’extrême, il y a toute une zone que nous n’avons jamais explorée : le Z. Le mainframe est un territoire vierge pour nous », lâche Stéphane Le Thies. Il s’agit potentiellement d’intégrer la notion d’infrastructure as code dans la gestion du mainframe et des applications, mais aussi, pourquoi pas, utiliser Nomad pour orchestrer des charges de travail sur Z/OS. Des intégrations entre les produits d’HashiCorp et wastonx sont également envisagées.

« Poussé à l’extrême, il y a toute une zone que nous n’avons jamais explorée : le Z. Le mainframe est un territoire vierge pour nous ». Stéphane Le ThiesDirecteur des ventes France, HashiCorp

« La synergie potentielle des produits est immense », se réjouit-il.

Patience et attention sont les maîtres-mots. Les équipes d’IBM et d’HashiCorp peuvent effectivement échanger depuis un peu plus d’une semaine. « Il faut s’attendre très rapidement à des annonces. Notre événement IBM Think a lieu en mai prochain », rappelle Emmanuel Treny.

Les deux entreprises ont déjà préparé les éléments pour lancer les feuilles de route de développement. Elles effectuent un travail similaire auprès des partenaires « Il se trouve que nous avons des partenaires technologiques, intégrateurs, revendeurs en commun, et d’autres qui ne le sont pas », indique Stéphane Le Thies. « Nous sommes en train d’aligner tout cela ».