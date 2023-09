Archivage : IBM lance le lecteur TS1170 qui stocke 150 To par bande

IBM lance ces jours-ci une nouvelle version de son lecteur de bandes, le TS1170. Sa particularité est d’offrir deux fois plus de capacité que la génération précédente, soit 50 To bruts par cartouche, ou 150 To une fois les données compressées.

Pour mémoire, le format de cartouche d’IBM n’est pas le LTO, mais l’IBM 3592, également connu sous le nom de TS11xx ou TS tout court. Ces cartouches peuvent être utilisées dans la bibliothèque de bandes TS4500 d’IBM, ainsi que dans les bibliothèques TFinity ExaScale, T950 et T950v de Spectra Logic. Toutes ces bibliothèques seront bientôt mises à jour avec le nouveau lecteur TS1170.

Selon Christophe Bertrand, analyste pour le cabinet d’études ESG, le doublement de la capacité témoigne d’un important investissement en R&D de la part d’IBM. L’augmentation de la capacité est destinée à des cas d’utilisation importants tels que l’archivage à long terme, l’archivage actif et la mise hors ligne des données pour parer aux cyberattaques.

« Il est clair que la bande en tant que support n’est pas près de disparaître, car, dans chacun de ces domaines, les besoins en capacité de stockage continuent d’augmenter », commente-t-il.

IBM est présent sur le marché des bandes depuis 1952, avec ses cartouches 726. Le fournisseur n’a jamais cessé de produire des solutions de stockage sur bandes depuis lors. En 2003, IBM a lancé le modèle 3592, son format actuel.

Cela dit, IBM fait également partie, avec HPE et Quantum, du consortium LTO (Linear Tape-Open) qui propose un format de bande alternatif, mais déclinable par tous les fabricants sans reverser de licence. Ces deux dernières années, les bandes LTO ont enregistré des ventes record, avec la livraison de près de 300 exaoctets de capacité de stockage aux entreprises. Pour autant, les cartouches LTO sont moins capacitives que les TS ; les dernières LTO-9 stockent ainsi 18 To.