Panne géante chez Toyota : les entreprises oublient les risques de base

Non, une panne informatique géante qui paralyse toute l’activité d’une entreprise et occasionne pertes de données et d’activité n’est pas forcément due à une cyberattaque. Preuve en est la mésaventure que vient de vivre le constructeur automobile Toyota. Suite à une erreur humaine, ses serveurs n’ont plus pu accéder à leurs données et, faute de PCA (Plan de continuité d’activité), Toyota a été contraint de fermer pendant une journée quatorze usines. Elles représentent un tiers de sa production mondiale.

Toyota avait connu une situation similaire en 2022. Sauf qu’il s’agissait à cette époque d’une vraie cyberattaque. Et le constructeur avait promis de mettre en place tous les garde-fous nécessaires pour que pareille mésaventure ne lui arrive plus.

Pas de cyberattaque, mais une erreur humaine Toyota, qui s’est refusé à tout autre commentaire, a indiqué qu’une erreur s’était cette fois-ci produite lors de la maintenance de ses serveurs. Cette erreur a entraîné une insuffisance d’espace disque sur une baie dédiée aux bases de données. Les serveurs de sauvegarde, qui faisaient partie du système de production, ont reproduit l’erreur, ce qui les a rendus inaccessibles à leur tour. Tout le système a dès lors dû être mis hors service pendant une journée, le temps que Toyota se procure des baies de plus grande capacité vers lesquelles il a manuellement déplacé les données. Ces événements ont eu lieu fin août. « Comme quoi, même lorsqu’il s’agit d’entreprises pesant plusieurs milliards de dollars, il n’y a pas forcément de dispositif de secours prêt à prendre automatiquement la relève », commente l’analyste Ray Lucchesi, du cabinet de conseil Silverton Consulting. Selon les analystes, cette panne aurait été évitée si toutes les bonnes pratiques de la maintenance avaient été respectées. Pour autant, ces pratiques semblent désormais passer au second plan dans un contexte où les entreprises redoutent surtout les cyberattaques et se focalisent sur des systèmes de défense.