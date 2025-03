Toyota teste des systèmes photoniques quantiques

Toyota Tsusho – l’entité du groupe Toyota qui gère des centres de données et des services technologiques pour le constructeur automobile (Toyota Motors) et pour les autres entités du groupe – a conclu un partenariat avec Orca Computing, une société britannique spécialisée dans l’informatique quantique photonique.

Explorer l’IA quantique

Ce partenariat permettra à Toyota d'accer à des systèmes photoniques pour évaluer le potentiel de « l’IA générative quantique ».

Bien que les cas d’usage concrets de ce mélange entre IA et quantique (qualifié « d’hybride » par Orca) soient encore lointains, ils devraient concerner des applications d’optimisation (supply chain, etc.) et de Machine Learning dans la conception de nouveaux matériaux.

« Nous comptons exploiter la puissance de l’informatique quantique dans des domaines comme la chimie et l’industrie 4.0 », confirme Takashi Matsuda, directeur de l'Enterprise IT Department chez Toyota Tsusho.

Richard Murray, cofondateur et PDG d’Orca, a par ailleurs expliqué à nos collègues d’Enter Quantum (groupe Informa TechTarget, également propriétaire du MagIT) que sa technologie était bien adaptée aux centres de données : ses appliances tiendraient dans des racks standards de 19 pouces et n’auraient pas besoin d’être réétalonnées quotidiennement, vante-t-il.