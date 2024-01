Magazine Storage 37 : Le retour en grâce des sauvegardes

(Cet édito est à retrouver dans le numéro 36 de Storage, notre magazine dédié au stockage téléchargeable gratuitement sur cette page)

L’explosion des attaques par ransomwares a placé la sauvegarde des données en première ligne des stratégies de cyberdéfense. Faute de pouvoir récupérer des données infectées et parce qu’il ne faut jamais céder au chantage d’une rançon pour obtenir l’antidote des pirates, les entreprises voient dans les sauvegardes le moyen le plus rapide de restaurer leurs systèmes avant que leurs activités économiques ne s’effondrent.

Pour autant, décupler ses efforts de sauvegardes reste une théorie. Le succès constant des cyberattaques prouve que de trop nombreuses entreprises ont compris le principe, mais n’ont toujours pas pris le temps de passer à la pratique. Pire, dans certains cas, des entreprises n’essuient aucune cyberattaque, mais doivent tout de même suspendre leurs activités économiques, car elles n’ont pas fait les sauvegardes nécessaires pour se sortir d’une simple panne informatique.

C’est justement ce qui est arrivé récemment à Toyota. Une mésaventure que nous racontons dans ce nouveau numéro de Storage. Suite à une erreur humaine, ses serveurs n’ont plus pu accéder à leurs données et, faute de PCA (Plan de continuité d’activité), Toyota a été contraint de fermer pendant une journée quatorze usines, soit un tiers de sa production mondiale.

L’enjeu de démultiplier les sauvegardes sans démultiplier leur coût

L’un des principaux freins à la mise en place de solutions de sauvegardes efficaces et le coût de leur stockage. Pour que les données restaurées soient pertinentes, pour qu’elles ne soient ni trop obsolètes ni tellement récentes qu’elles ont été enregistrées après leur corruption, il faut multiplier les sauvegardes sur des intervalles de plus en plus courts. Problème, la place qu’elles occupent est multipliée d’autant. Or, même à 20 centimes le Go, des NAS à base de SSD QLC (les moins chers) peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d’euros pour stocker les quelques Po nécessaires.

Heureusement, certains constructeurs maintiennent des solutions très peu chères à base de disques durs mécaniques. C’est par exemple le cas de Seagate qui propose une baie de 3,18 Po bruts pour moins de 60 000 €. Dans ce numéro de Storage nous décrivons ainsi sa nouvelle baie Exos Corvault, qui occupe seulement 4U d’espace dans une armoire rack, mais offre 106 disques durs de 30 To. Il s’agit des disques durs HAMR, que Seagate promet depuis des années. Ils sont équipés d’un laser sur leur tête d’écriture qui permet de stocker les informations de manière plus dense, soit 30 To au lieu de 22 To sur les disques durs actuels qui disposent pourtant des mêmes plateaux.

Il faut aussi pouvoir administrer de telles capacités. Principalement, il s’agit de pouvoir retrouver rapidement la copie de données (document, e-mail, etc.) qui ont été supprimées par erreur en production, sans devoir restaurer l’intégralité d’un serveur ou d’un PC. Et, toujours, sans que cela coûte cher. À cette fin, nous évoquons dans ce numéro de Storage la solution Open source de Versity.

Spécialisée dans la conservation d’Exaoctets de données, la startup Versity propose une solution qui n’est plus basée sur MinIO, mais dispose d’un nouveau moteur S3 sous licence GPL. Dans son architecture de conservation des données, Versity a travaillé sur trois secteurs : les namespaces (passant de 100 millions à 10 milliards, copie brute et restauration); le parallélisme (données, mais aussi métadonnées) et une architecture modulaire plus facile à installer et à administrer. Versity a de plus développé pour son système de fichiers ScoutFS sa propre version de S3, afin de stocker et de récupérer facilement les données sur un système compatible avec ce protocole objet.

Une autre possibilité pour réduire le coût du stockage des sauvegardes est de passer aux NAS en cloud. Les grands fournisseurs de cloud comme les fournisseurs de NAS – NetApp principalement – proposent des services en ligne destinés spécifiquement aux marchés de la sauvegarde avec des structures de coûts plus favorables que les équipements NAS du datacenter. Un NAS en cloud n’a théoriquement pas de limites de capacité, bien que les fournisseurs puissent fixer une limite supérieure à des fins de gestion. Google Cloud Platform, par exemple, limite un espace de noms unique à 50 Po.