Complète, incrémentale, différentielle… Quelle sauvegarde choisir ?

L’objectif de la plupart des sauvegardes est de créer une copie des données afin de pouvoir restaurer un fichier ou une application particulière après une perte, une corruption ou une suppression de données, voire après un sinistre. La sauvegarde n’est pas l’objectif, mais plutôt un moyen d’atteindre l’objectif d’une protection des données. En théorie, le principe de ménager une copie de secours est simple. Mais la mise en œuvre d’un ensemble efficace d’opérations liées à la sauvegarde est relativement complexe.

Les solutions logicielles dédiées à la sauvegarde – ou backup, en anglais – réduisent cette complexité. Pour autant, la sauvegarde des données n’est qu’une partie d’un plan plus vaste de protection contre les incidents. La solution de sauvegarde n’aidera ainsi à relancer l’activité après un incident qu’au prix d’une conception minutieuse et de tests qui le sont tout autant.

Les applications de sauvegarde offrent historiquement plusieurs manières de procéder. Les procédés les plus courants sont la sauvegarde complète, la sauvegarde incrémentale et la sauvegarde différentielle. Citons aussi les sauvegardes complètes synthétiques et la copie en miroir.

Le choix de la bonne stratégie dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, si vous sauvegardez vers le cloud, les sauvegardes incrémentales sont généralement plus adaptées, car elles consomment moins de ressources. Vous pouvez commencer par une sauvegarde complète vers le cloud, puis passer aux sauvegardes incrémentales. La sauvegarde en miroir, quant à elle, est une approche plus adaptée au backup sur site et est conditionnée par la quantité de disques disponibles.

Mais il y a des inconvénients. Une sauvegarde complète est le procédé le plus long ; elle met parfois 10 fois plus longtemps à s’achever comparativement aux autres procédés. De plus, elle nécessite plus d’espace de stockage.

Recopiant ainsi à chaque fois toutes les données qui ont été modifiées depuis le départ, la sauvegarde différentielle présente l’inconvénient d’être plus longue à s’achever que la sauvegarde incrémentale, sans pour autant être aussi longue qu’une sauvegarde complète. Sa taille sera aussi plus importante qu’une sauvegarde incrémentale.

Quelles sont les combinaisons possibles ?

Résumons. Comme le montre le tableau ci-dessous, chaque processus de sauvegarde fonctionne différemment. Une entreprise doit exécuter une sauvegarde complète au moins une fois. La bonne pratique que l’on rencontre le plus souvent consiste à effectuer une sauvegarde complète chaque semaine, typiquement lors du week-end, pour que le transfert des données copiées sur le réseau ne pénalise pas le trafic des utilisateurs.

Tableau 1 : une comparaison des differents types de backup

Les sauvegardes suivantes seront idéalement quotidiennes, elles s’effectueront durant la nuit. Généralement, il s’agira soit d’une sauvegarde incrémentale, soit d’une sauvegarde différentielle.

Dans cet exemple, la première sauvegarde partielle est effectuée le lundi soir. Qu’elle soit différentielle ou incrémentale, elle contiendra les mêmes données. À partir de la troisième opération de sauvegarde, dès le mardi soir, les données qui sont sauvegardées de manière incrémentale ne contiennent que les modifications apportées depuis la dernière sauvegarde incrémentale, celle de la veille. Tandis que la troisième sauvegarde différentielle sauvegarde tous les changements depuis la dernière sauvegarde complète, celle du week-end précédent.

Ces trois types de sauvegarde servent à personnaliser la stratégie la plus optimale pour une protection complète des données. Chaque alternative implique de faire des compromis entre performances, niveaux de protection des données, quantité totale de données conservées et coût. Le tableau ci-dessous donne un exemple chiffré de l’espace requis par les données sauvegardées selon les trois scénarios possibles, tout en indiquant quelles sauvegardes sont nécessaires pour restaurer l’activité. Ces calculs sont basés sur 22 jours ouvrables dans un mois et une période de rétention des données d’un mois.

Tableau 2 : L'impact d'une stratégie de backup sur le stockage.

Comme indiqué ci-dessus, l’exécution d’une sauvegarde complète quotidienne nécessite le plus d’espace et prend le plus de temps. Cependant, plus de copies totales de données sont disponibles, et moins de supports sont nécessaires pour effectuer une opération de restauration. Par conséquent, la mise en œuvre de cette politique de sauvegarde a une plus grande tolérance aux désastres, et fournit une restauration en un temps minimum.

Une autre solution consiste à effectuer une sauvegarde complète hebdomadaire, associée à des sauvegardes incrémentales quotidiennes, ce qui permet à la fois d’obtenir le temps de sauvegarde le plus court pendant les jours de semaine et d’utiliser le moins d’espace de stockage.

Cependant, il y a moins de copies de données disponibles et le temps de restauration est le plus long, puisqu’une entreprise peut avoir besoin d’utiliser six jeux de supports pour récupérer les informations nécessaires. Si des données sont nécessaires à partir de données sauvegardées le mercredi, la sauvegarde complète du dimanche, ainsi que les jeux de supports incrémentaux du lundi, mardi et mercredi, sont requis. Cela peut augmenter considérablement les temps de restauration et exige que chaque jeu de médias fonctionne correctement ; la défaillance d’un jeu de sauvegarde peut avoir un impact sur l’ensemble de la restauration.

L’exécution d’une sauvegarde complète hebdomadaire, plus des sauvegardes différentielles quotidiennes, donne des résultats intermédiaires. En effet, la restauration nécessite plus de jeux de supports de sauvegarde qu’avec une politique quotidienne complète, mais moins qu’avec une politique quotidienne incrémentale. De même, le temps de restauration est inférieur à celui des sauvegardes incrémentales quotidiennes, et supérieur à celui des sauvegardes complètes quotidiennes. Afin de restaurer les données d’un jour particulier, deux jeux de supports au maximum sont nécessaires, ce qui diminue le temps nécessaire à la restauration et le risque de problèmes liés à un jeu de sauvegarde illisible.