Volumez propose en cloud du stockage très performant et orchestré

« Nous sommes une compagnie d’infrastructure de données composable et non une entreprise de stockage, même si évidemment nous exploitons des médias de stockage NVMe », lance d’emblée John Blumenthal, chef produit chez Volumez, lors d’un récent évènement IT Press Tour. Volumez propose des services de stockage en mode bloc chez AWS et Azure avec des performances élevées : 1,5 million d’IOPS, 300 microsecondes de latence et 12 Go/s de bande passante. Les cibles sont les applications Linux et Kubernetes.

« Nous avons deux années d’avance par rapport à nos concurrents en termes d’orchestration de stockage. D’autres acteurs préparent une solution d’orchestration, mais nous sommes les seuls à avoir déjà notre orchestrateur en SaaS », argumente Brian Carmody, CTO de Volumez. Il prévoit de prendre bientôt en charge GCP, cette fois en mode fichiers.

Une alternative à EBS Pour l’heure, c’est AWS EBS (Elastic Block Store) que Volumez veut concurrencer : « nous avons un rapport prix/performances 10 fois supérieur à EBS », vante Brian Carmody. « De plus, EBS est du stockage défini par logiciel qui apparaît comme une boîte noire. On ne sait pas comment est défini le volume logique. Nous nous appuyons sur Linux, avec un demi-million de lignes de code », ajoute-t-il. Cette diminution des coûts serait due aux performances de Volumez : puisque l’offre a besoin de moins de disques pour atteindre un certain niveau de performances, le coût en infrastructure et en consommation énergétique est plus faible. Pour obtenir ces résultats, Volumez sélectionne des tranches de disques les plus performants pour créer des instances NVMen auxquelles il ajoute une pile de services de stockage. Il rend ensuite le point de montage disponible aux containers ou aux VMs. Les données sont stockées physiquement sur Amazon EC2 ou Microsoft Azure, mais l’entreprise a le contrôle des performances dont elle a besoin. Si l’architecture d’orchestration de stockage de Volumez est avant tout prévue pour le cloud, elle peut fonctionner également sur site.