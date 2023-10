HarfangLab : une première évaluation Mitre ATT&CK plus qu’honorable

C’est en 2018 que le Mitre a décidé de chercher à confronter à la réalité les solutions de détection et de remédiation sur les points de terminaison (EDR). Dans un communiqué de presse, l’entreprise expliquait alors vouloir mettre en place une « évaluation impartiale » pour « aider les entreprises et l’industrie à prendre de meilleures décisions pour contrer les attaques ». Sur cette première session, 8 éditeurs avaient décidé de se prêter à l’exercice.

L’édition 2023 des évaluations s’est appuyée sur les TTPs du groupe Turla (aussi connu sous le nom de Venomous Bear). Une trentaine d’éditeurs s’étaient engagés à y participer, jusqu’aux jeunes pousses françaises HarfangLab et Tehtris. Elles n’avaient pas participé à la session 2022 (Wizard Spider et Sandworm).

Dans un échange avec la rédaction, Tanguy de Coatpont, tout récemment nommé Chief Revenue Officer d’HarfangLab, explique que cette participation visait notamment à répondre à des questions de clients. Si elle a suscité de nombreux débats en interne, Pierre-Yves Amiot (Customer Experience Officer de la jeune pousse) relève que l’idée d’apporter des preuves opposables des performances de l’EDR maison a fini par emporter l’adhésion.

Après cela, il faut compter sur plusieurs longues heures de présentation et de justification « de ce qui a été observé dans la console ». Il faut montrer des preuves aux examinateurs… et tenir des journées se finissant à 23h.

Mais participer aux évaluations du Mitre n’est pas une mince affaire. Tout commence par une prise de contact pour manifester son intérêt et demander comment procéder ensuite : « ils nous fournissent alors des instructions et un calendrier pour le déroulement des opérations », explique Pierre-Yves Amiot.

Une réussite

Au-delà, relève Tanguy de Coatpont, ces évaluations constituent une épreuve stressante, mais motivante et source d’expérience. Surtout, souligne Pierre-Yves Amiot, les résultats sont là, montrant objectivement la qualité de la détection. Les comparatifs du Mitre ne laissent guère de place au doute ; et cela d’autant plus que seule la télémétrie acquise sur les hôtes est utilisée : on ne parle là que d’EDR et pas de XDR.

Pierre-Yves Amiot ne cache pas sa satisfaction : « nous tenons notre promesse de donner aux analystes de la visibilité sur la menace ». Et si les clients de l’éditeur pouvaient s’en rendre compte eux-mêmes, ceux qui ne le sont pas le peuvent désormais.

Tanguy de Coatpont se dit particulièrement satisfait du classement d’HarfangLab par rapport à ses concurrents européens : « il est en ligne avec notre objectif de devenir leader européen ».