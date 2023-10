Numeum ouvre un portail de solutions IT de décarbonation de l’industrie

Décarbonation. L’IT est à la fois une partie du problème et une partie de la solution de l’empreinte carbone des entreprises. Mais encore faut-il avoir une idée de la manière dont le numérique (en particulier l’analytique, l’Intelligence artificielle et l’IoT) peut aider à la réduire. Et connaître les outils et solutions logicielles, plus ou moins clefs en main, dédiés à cette problématique.

C’est ce que propose Numeum, ex-Syntec Numérique et Tech in France, avec un portail qui s’adresse à l’industrie pour décarboner leurs processus à toutes les étapes de leur production.

Cet annuaire de solutions locales a été conçu en collaboration étroite avec le Comité Stratégique de Filière « Solutions Industrie du Futur », lui-même porté par l’Alliance Industrie du Futur (AIF), l’association qui coordonne, au niveau national, les initiatives des PME/ETI pour la modernisation des outils industriels et la transformation de leur modèle économique.

Concrètement, Numeum a recensé plus de 500 applications proposées par des startups, entreprises ou acteurs français.

Des solutions identifiées grâce à l’IA « Identifiées grâce aux algorithmes d’Intelligence artificielle de la solution française Motherbase.ai, toutes ces solutions […] ont été référencées en se basant sur la sémantique utilisée par les entreprises pour se présenter sur le web et évaluées de façon neutre par une équipe d’experts indépendants, sans contrepartie financière », insiste Numeum. « Chaque solution est suivie et mise à jour automatiquement tous les mois via l’analyse de leurs réseaux sociaux. Un suivi permanent permet d’enrichir la liste des solutions proposées sur le portail via la détection automatique de solutions, ou après analyse de candidatures spontanées d’acteurs ». La problématique prend une importance grandissante avec le renforcement des exigences réglementaires (reporting de données extra-financières, directive européenne CSRD, etc.).