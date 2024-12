Les éditeurs français face au défi de l’IA générative

En 2024, l’intelligence artificielle générative (GenAI ou IAG) a fait « une entrée retentissante » avec une « adoption rapide » dans l’écosystème des éditeurs français de logiciel.

Ces deux expressions sont en tout cas celles utilisées par Jean-Philippe Couturier, membre du conseil d’administration, chargé du collège Éditeurs et Plateforme, du syndicat professionnel des entreprises du numérique Numeum (ex-Syntec Numérique et TECH In France) pour résumer l’évolution majeure qui a marqué cette année le Top 250 des éditeurs français réalisé en partenariat avec EY.

Il s’agit même, pour Numeum, d’une « mutation profonde ».

Les éditeurs ont bien conscience des opportunités de l’Intelligence artificielle. Mais il voit aussi très bien les différents défis qu’ils vont devoir relever. Ils se trouveraient donc, en quelque sorte, à la croisée des chemins.

Et en externe, l’IA « augmente » les solutions logicielles : UI plus intuitives et plus personnalisées, chatbots et assistants virtuels , analyse facilitée de données non structurées (comme des factures au format PDF), interrogation de corpus documentaires massifs (un cas d’usage, puissant et cantonné à certains documents, très intéressant pour les secteurs réglementés, comme la santé ou le droit ), etc.

Le Top 250 met en lumière un certain engouement – pour ne pas dire un engouement certain – pour l’IA générative. Quatre éditeurs français sur dix auraient déjà intégré des fonctionnalités d’IAG dans leurs offres, et 42 % prévoient de le faire dans les deux prochaines années.

Adaptation du modèle économique des éditeurs

Il n’en reste pas moins que le même rapport note que « l’investissement initial peut s’avérer conséquent » et, plus épineux encore, que les bénéfices évoqués précédemment restent hypothétiques.

L’investissement tout d’abord. Son financement pose la question de la monétisation de ces nouvelles fonctionnalités embarquées. Certains éditeurs le facturent déjà, d’autres non.

« Que sera la GenAI demain dans nos solutions ? Probablement des modules complémentaires au début, puis cela deviendra la normalité. [Mais] le plus intéressant de ce qui va se passer sur les 3 ans à venir, c’est la nouvelle façon de facturer les clients », anticipe Jean-Philippe Couturier.

Cette question de modèle économique intervient, de surcroît, alors que les clients – conscients des gains de productivité générés par l’IAG chez – pousseraient les éditeurs à baisser leurs prix.

Le sujet de la tarification ne semble pas encore tranché. « Actuellement, on teste et on designe [les fonctionnalités] avec les clients. À partir du moment où le modèle sera mature, on passera au pricing… qui de mon point de vue sera temporaire, parce qu’avoir de la GenAI ce ne sera plus la cerise sur la gâteau, mais comme avoir l’eau, l’électricité et le gaz », explique au MagIT Jean-Philippe Couturier. « Il y a une bataille des prix sur l’IA générative qui fait penser que cela peut devenir une “commodité” ».

Pour celui qui est également le fondateur de la solution RH Whoz, le sens de l’Histoire – malgré des modèles de plus en plus gros – n’irait pas vers une augmentation des prix, mais vers une baisse ; et vers une tarification basée non plus sur la licence et sur l’abonnement, mais vers une facturation à l’usage et à la conversation.