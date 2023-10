BI : à peine une PME française sur dix ferait de l’analytique

Comme chaque année depuis quatre ans, le gouvernement évalue le degré de numérisation des TPE/PME. Les résultats de ce baromètre, édition 2023, ont été présentés par Olivia Grégoire (ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme) et par Jean-Noël Barrot (ministre délégué chargé du Numérique).

Un chiffre retient particulièrement l’attention : les PME françaises n’investissent pas dans l’Intelligence artificielle et les données – deux priorités de la stratégie numérique du gouvernement.

« Les solutions d’IA et data restent peu utilisées. Ces entreprises sont 5 % à utiliser des solutions d’intelligence artificielle », note le rapport. Côté BI, elles sont 11 % à recourir à des solutions d’analyse de données (avec un pic à 16 % dans le secteur du commerce). C’est mieux, diront certains, mais cela reste faible.

Ces chiffres – évalués pour la première fois cette année – seront intéressants à suivre dans les prochains baromètres.