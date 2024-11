IA Générative : Bercy lance un appel à projets et des outils pratiques pour les PME

L’intelligence artificielle générative (GenAI) s’affirme comme un levier stratégique pour la compétitivité des entreprises françaises. C’est en tout cas la vision de l’État, qui, à l’occasion du salon Impact PME, a annoncé par les voix d’Antoine Armand (ministre de l’Économie) et Clara Chappaz (secrétaire d’État chargée de l’intelligence artificielle) une série de mesures, pour accélérer son adoption dans le tissu économique, en particulier auprès des PME et ETI.

Baptisé « IA au service de l’efficience », cet appel vise à identifier et promouvoir des projets IA réussis qui ont dépassé l’étape du PoC, avec des ROI mesurables, et qui sont transférables dans d’autres entreprises.

Un contexte contradictoire autour de l’IA générative

Ces initiatives, portées par l’État, arrivent alors que les PME françaises sont de plus en plus intéressées par l’IA (un mouvement tiré par la GenAI), mais dans un contexte où les ETI semblent rester bloquées au stade des PoC.

Les cas d’usage à réelle valeur ajoutée de la GenAI ne sont pas encore bien identifiés par les dirigeants.

S’ajoute à cela le fait que les Français sont les plus anxieux vis-à-vis de cette technologie et que, dans le monde, les idées fausses et les confusions persistent. Et l’on comprend que cette initiative ne sera pas de trop pour diffuser cette technologie dans le tissu économique du pays.