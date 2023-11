Alphv revendique une cyberattaque contre Corsica Ferries

« Problème de connexion. Le service est temporairement indisponible. Merci de renouveler votre demande ultérieurement ». C’est ce qu’affichent encore certaines pages du site Web de Corsica Ferries en ce lundi 6 novembre.

Le 27 octobre déjà, sur Twitter, le transporteur indiquait : « nos serveurs rencontrent une interruption ». L’accès au site Web et à l’application mobile en était « momentanément perturbé ». En outre, si « le trafic maritime et les réservations déjà effectuées ne sont pas impactées », les achats et modification n’étaient alors possibles que « directement au port de départ ».

Dès le lendemain, certains services étaient relancés : « nous sommes heureux de vous annoncer que nos serveurs publics sont de nouveaux accessibles et vous prions de nous excuser si leurs performances ne sont pas encore optimales ». Explication : « nos équipes travaillent sans discontinuer pour revenir peu à peu à une situation normale, tout en assurant la sécurité du système ».

Parallèlement, sur Facebook, Corsica Ferries l’assurait : « il n’y a eu aucune incidence sur les données de nos clients ».

Ce dimanche 5 novembre 2023 au soir, la revendication d’une cyberattaque contre Corsica Ferries a été publiée sur le site vitrine de la franchise mafieuse Alphv (aussi connue sous le nom de BlackCat).

Revendication de cyberattaque publiée sur le site vitrine de la franchise Alphv/BlackCat.

Selon celle-ci, 101 Go de données auraient été volés au transporteur et téléversé sur les serveurs d’Alphv le 1er novembre dernier. Dans le lot, il y aurait des données financières, des informations personnelles, des documents internes ou encore des plans de navires. A ce stade, rien ne suggère que des données de clients figurent dans le lot.

Nous avons sollicité les commentaires de Corsica Ferries. Nous mettrons à jour cet article si et quand ils nous parviendront.